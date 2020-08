Die Zahl der Todesopfer aufgrund des Coronavirus stieg zuletzt unter anderem wegen besserer Behandlungsmöglichkeiten deutlich langsamer an als die Zahl der Neuinfektionen. Foto: AFP / Ronaldo Schemidt

Das Wichtigste in Kürze:

Weltweit ist die Zahl der bekannten Corona-Infektionen auf über 20 Millionen gestiegen. Vor weniger als drei Wochen waren es noch 15 Millionen.

Bereits mehr als 20 Millionen Infektionen weltweit

Die Zahl der weltweit bekannten Corona-Infektionen ist innerhalb von weniger als drei Wochen von 15 Millionen auf über 20 Millionen gestiegen. Das ging am Montag aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore hervor. Etwa die Hälfte der bestätigten Infektionen entfallen demnach auf nur drei Länder: die USA mit mehr als fünf Millionen Infektionen, Brasilien mit über drei Millionen und gut zwei Millionen in Indien.



Weltweit sind laut Johns Hopkins bisher mehr als 730.000 Menschen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Opfer stieg zuletzt unter anderem infolge besserer Behandlungsmöglichkeiten deutlich langsamer an als die Zahl der Neuinfektionen.

Trump erwägt Steuersenkung

US-Präsident Donald Trump erwägt eigenen Angaben zufolge als Corona-Hilfe eine Absenkung der Steuer auf Kapitalgewinne und eine niedrigere Einkommenssteuer für die Mittelschicht.

Die US-Regierung erwägt einem hochrangigen Mitarbeiter zufolge darüber hinaus auch Maßnahmen, um mutmaßlich mit dem Coronavirus infizierten US-Bürger die Heimreise aus anderen Ländern zu untersagen. Es gebe dazu einen Entwurf für entsprechende Regelungen. Diese seien aber noch nicht final abgestimmt und könnten sich noch ändern, hieß es.

US-Experten: Pandemie-Vorbereitung global katastrophal

Regierungen engagieren sich derzeit weiterhin im Herunterspielen der Covid-19-Pandemie oder rühmen sich getroffener Maßnahmen. Doch global hätte die Menschheit bei vernünftiger Politik seit mindestens 15 Jahren gut vorbereitet sein können, sein müssen, stellen jetzt US-Experten in der einflussreichen US-Zeitschrift "Foreign Affairs" fest. Ihr Urteil ist vernichtend.

Sowohl lang- als auch kurzfristig hätte die Welt gut auf die Pandmie vorbereitet sein können. Doch statt in die Gesundheitsversorgung seien etwa in den USA viele Ressourcen in die Terrorbekämpfung geflossen. Dabei hätte es an Warnungen nicht gemangelt: SARS im Jahr 2003 mit 8.098 Fällen und 774 Toten weltweit, MERS seit 2012 und dazwischen die "Schweinegrippe"-Pandemie (A/H1N1) von 2009/2010. Doch nichts geschah, laut den Autoren des Beitrags. (red, 11.8.2020)