Hinterher ist man immer schlauer – das Sprichwort trifft auf vieles im Leben zu, vermutlich in manchen Bereichen auch auf die Erziehung der eigenen Kinder. Blickt man also auf die Zeit zurück, in der man als Eltern einen wesentlichen Einfluss auf das Leben der Kinder hatte, fallen einem womöglich gewisse Episoden oder Momente ein, in denen man aus heutiger Perspektive anders agieren würde.

Mehr Geduld, weniger Streit, bessere Gespräche – was würden Sie aus heutiger Sicht anders machen? Foto: fizkes Getty Images/iStockphoto

Mehr gemeinsame Zeit

Dabei kann es sich um äußere Faktoren wie mehr Zeit füreinander oder für mehr gemeinsame Aktivitäten wie Urlaube oder Ausflüge handeln, aber auch um die generelle Umgangsweise mit den Kindern. Vielleicht würde man mehr oder weniger Freiheiten zulassen, besser zuhören oder mehr Vertrauen, Nähe oder Anerkennung schenken. Umgekehrt hätten auch aus der Sicht der Kinder gewisse Dinge anders ablaufen können, wie aus diesem "Ze.tt"-Beitrag hervorgeht: "Ich wünschte, es wäre mehr Lob ausgesprochen worden. Heute brauche ich für alles Zustimmung und Lob, wenn ich etwas gut gemacht habe, damit ich mich nicht wertlos fühle."

Was würden Sie in der Kindererziehung rückblickend anders machen?

Haben Sie in der Familie schon einmal darüber gesprochen? Was ist Ihnen hingegen besonders gut gelungen? Und was hätten Sie sich umgekehrt als Kind von Ihren Eltern in Sachen Erziehung gewünscht? (mawa, 13.8.2020)