Es muss nicht immer Fleisch sein. Ein vegetarischer Burger mit Bohnen, der sich in der Pfanne oder auf dem Grill zubereiten lässt

Jahrelang habe ich immer wieder vegetarische Burger-Pattys durchprobiert, nur um doch wieder zum carnivoren Original zurückzukehren. Die meisten vegetarischen Burgerlaibchen, die ich in Restaurants und am eigenen Herd probierte, schmeckten durchschnittlich bis enttäuschend und konnten außerdem in puncto Konsistenz nicht überzeugen. Soll heißen: Weder beim Abbeißen noch auf dem Grill hielten sie ihre Form.

Mit diesen Bohnenburgern ist nun alles anders. Sie schmecken köstlich, sind außen sehr knusprig und innen weich (aber nicht zu weich) und halten perfekt ihre Form – auch auf dem Grill.

Zutaten für vier Burger für vier große Laibchen:

1 Dose Kidneybohnen (280 g Abtropfgewicht*)

70 g Rundkornreis (oder 185 g gekocht)

1/2 mittlere Zwiebel (50 g)

2 Knoblauchzehen

1 gehäufter TL Chili-Powder-Gewürzmischung

Salz und schwarzer Pfeffer

35 g Semmelbrösel

1 Ei (M) Öl zum Braten

* Viele Bohnendosen haben ein Abtropfgewicht von 250 g – auch das ist okay.

Für die Sauce:

1 geh. EL Mayonnaise (25 g)

2 geh. EL Sauerrahm (50 g)

1 TL Sriracha Chili Sauce (mehr für schärfer)

Optional, aber empfohlen: 1 TL rauchige BBQ-Sauce

Prise Salz

Außerdem:

Burger Buns (nach diesem Rezept)

Grüner Blattsalat

2 Tomaten

