Moskau – Beim Wettlauf um den ersten Corona-Impfstoff reklamiert Russland die Poleposition für sich. Das Gesundheitsministerium habe einem vom Moskauer Gamaleja-Institut entwickelten Impfstoff gegen Covid-19 die Genehmigung erteilt, sagte Präsident Wladimir Putin am Dienstag. Seine Tochter sei bereits geimpft worden.

Wladimir Putins Tochter soll bereits eine Corona-Impfung erhalten haben. Foto: Reuters

Der Genehmigung gingen nicht einmal zweimonatige Tests am Menschen voraus. Zwar werden die letzten Phasen der klinischen Studien noch durchgeführt, doch die Genehmigung scheint den Weg für einen Start der Massenimpfungen freizumachen.

Kritiker befürchten, dass Moskau bei der Einführung des Impfstoffs internationales Prestige gegenüber Fragen der Sicherheit und der Wissenschaftlichkeit prioritär behandelt.

Duterte will Versuchskaninchen sein

Am Montag bot sich auch der philippinische Präsident Rodrigo Duterte als Versuchskaninchen für den russischen Impfstoff an. "Ich werde Putin sagen, dass ich großes Vertrauen in die russischen Studien im Kampf gegen Covid habe und dass ich glaube, dass der von Russland produzierte Impfstoff wirklich gut für die Menschheit ist", erklärte Duterte im Fernsehen. Wenn der Impfstoff auf den Philippinen eintreffe, "kann ich der Erste sein, mit dem sie experimentieren können", sagte der Präsident. Die Philippinen haben eine der höchsten Corona-Infektionsraten. Alleine am Montag wurden fast 7.000 Neuinfektionen verzeichnet. (red, Reuters, 11.8.2020)