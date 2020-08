Testspiele am Mittwoch und Samstag können plangemäß stattfinden

Rapid kann aufatmen. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Wien – Eine erneute Coronavirus-Testreihe ist bei allen Spielern und Betreuern von Fußball-Bundesligist Rapid negativ ausgefallen. "Damit kann der sportliche Bereich ab sofort wieder in einen geregelten Betrieb übergehen", hieß es am Dienstag vom Club.

Die zwei anberaumten Testspiele am Mittwoch (17.00 Uhr) gegen die beiden tschechischen Clubs SFC Opava in Bad Erlach sowie am Samstag (16.00 Uhr) im Allianz Stadion gegen Slovan Liberec (ohne Zuschauer, aber auf ORF Sport +) können plangemäß stattfinden.

Trainingslager musste abgebrochen werden

Bei Rapid war im Zuge der Kontrollen vor dem Trainingsauftakt ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet worden. Nach einem weiteren positiven Test am vergangenen Donnerstag hatten die Hütteldorfer ihr Trainingslager in Bad Tatzmannsdorf vorzeitig abgebrochen.

Am 25. oder 26. August geht es für Rapid nach Kroatien zum Qualifikationsspiel in der Champions League gegen NK Lok Zagreb. Wenige Tage später steigt die erste Runde im ÖFB-Cup. (APA, red, 11.8.2020)