In Wien ohne Plan durch unbekannte Viertel zu rennen, ohne sich zu verlaufen, ist aber keine große Kunst: Die Stadt ist logisch – in konzentrischen Kreisen – aufgebaut. Sogar wenn man keine Ahnung vom Straßenbahnnetz hat oder irgendeinen U-Bahn-Würfel in Sichtweite weiß, genügt es, einfach loszulaufen. Spätestens wenn man auf S- oder Eisenbahnstrecken trifft, findet man auch eine der Hauptradrouten: Dass die in Wien oft auf Seitenwege oder ganz ins Off verlegt sind, mag beim Radfahren stören – beim Laufen aber hilft es: Da stehen Destinationen und Entfernungen drauf. Am Kanal etwa geht es parallel zur Bahntrasse Richtung Landstraße: auto- (aber auch radfahrer-) frei. Links die Bahn, rechts Gemeindebauten: Südwestlage. Balkone. Abgesehen von der Bahn-Akustik und dem Postleitzahlen-Stigma (ich weiß, wovon ich rede: 1100 war in meiner Kindheit nicht gerade eine Empfehlung) vermutlich gar nicht so übel.