Wien wächst und verändert sich. Besonders in Hinblick auf den Klimawandel steht die Stadt vor einer großen Herausforderung: Wie kann man den öffentlichen Raum bestmöglich umgestalten oder den Individualverkehr eindämmen? Stadtplanung und -gestaltung haben einen wesentlichen Einfluss darauf, wie wohl sich die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen.



Welche Wünsche haben Sie an die Stadt, und welche Probleme sollten Ihrer Meinung nach dringend gelöst werden? Foto: APA/HANS PUNZ

Von Verkehrsberuhigung und Pop-up-Pools

So ist in den vergangenen Jahren vermehrt darauf geachtet worden, die Stadt lebenswerter zu gestalten: Der Ausbau der Radwege, die Erweiterung des Öffi-Netzes, die Schaffung neuer Stadtvierteln und zusätzlicher Fußgänger- und Begegnungszonen sowie öffentlicher Trinkwasser-, Pool- oder Sprühnebelanlagen gegen die Hitze – all das sind Maßnahmen, die den öffentlichen Raum zugänglicher und einwohnerfreundlicher machen sollen.

Doch nicht immer stoßen derartige Veränderungen auf Zustimmung. Denkt man an die Umgestaltung der Mariahilfer Straße oder die Causa Heumarkt, sind solche Vorhaben nicht selten von politischen Diskussionen und Streitigkeiten geprägt. Aber auch aktuelle Projekte polarisieren. So wird beispielsweise die 150.000 Euro teure vorübergehende Installation eines Gürtel-Pools von vielen kritisch betrachtet. User "Lazlo Holmes" hätte sich gewünscht, dass das Geld anderweitig und in langfristigere Projekte wie mehr Begrünung investiert wird. Vor allem in den Sommermonaten würden mehr Pflanzen und Grünflächen gute Alternativen zu einer vom Beton aufgeheizten Stadt bieten:

Ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität in Wien wäre laut User "ladandy" vor allem die Verkehrsberuhigung der Stadt:

Auch User "Vernichter" plädiert dafür, den Autoverkehr zu minimieren, um Fußgängern mehr Platz einzuräumen:

Welche Ideen und Wünsche hätten Sie für die Gestaltung des öffentlichen Raums in Wien?

Was läuft bereits gut, wo bedarf es Änderungen? Wie sollte der Verkehr in der Stadt geregelt sein? Hätten Sie ein direktes Mitspracherecht – welche Projekte würden Sie als Erstes angehen und umsetzen? Haben andere Städte Ihrer Meinung nach bessere Konzepte zu den Themen öffentlicher Raum und Verkehr vorzuweisen? Tauschen Sie sich im Forum aus oder kommen Sie zur Diskussion am Praterstern! (mawa, 17.8.2020)