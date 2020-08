Wieso manche Kontaktpersonen von Corona-Infizierten für 20 Tage in Quarantäne müssen und wann die Isolation als Urlaubszeit gilt

Der Babyelefant ist zum vierbeinigen Symbolbild für den Mindestabstand geworden. Wer sich daran hält, kann aber trotzdem in Heimquarantäne müssen. Foto: APA/BARBARA GINDL

Es war bereits absehbar, dass mit einer globalen Pandemie die Sommermonate und die Urlaubszeit kompliziert werden. Jetzt zeigt sich auch in Österreich: Urlaub und Corona sorgen in der Praxis für einige Verwirrung. Warum auf einmal der Mindestabstand von einem Babyelefanten nicht mehr auszureichen scheint, wieso manche Menschen jetzt für 20 Tage statt zehn Tagen in Quarantäne müssen und ob eine Quarantäne eigentlich als Urlaub oder als Krankenstand gilt, darüber spreche ich mit Jan Marchart und Stefanie Ruep vom STANDARD. (red, 11.8.2020)

