Der GAK gab am Dienstag bekannt, dass ein "Akteur" der Grazer positiv auf Covid-19 getestet wurde. Die Testung fand im Rahmen des Trainingsauftakts des Zweitligisten am Montag statt. In der Aussendung hieß es weiter, dass das Training bis zur Auswertung der weiteren Testergebnisse ausgesetzt wurde. (red, 11.8.2020)