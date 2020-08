Liebe Leserin, lieber Leser,

Instagram "zensurierte" das Foto von einer schwarzen Frau und steht nun wegen Diskriminierung in der Kritik. Die US-Firma Anomaly Six soll Standorte von hunderten Millionen Smartphone-Nutzern ausspioniert haben. Daten von über rund 500 Apps sollen eingesammelt und an US-Behörden verkauft worden sein. Und: LibreOffice bekommt ein großes Update. Wir wünschen gute Lektüre.









US-Firma soll Standort von hunderten Millionen Smartphone-Nutzern ausspioniert haben

LibreOffice 7: Großes Update für das freie Office

Wechat-Verbot könnte Apple-Geschäft massiv einbrechen lassen

US-Handelsbann zeigt Wirkung: Huawei gehen die Prozessoren für Top-Smartphones aus

US-Regierung treibt mit Frequenzauktion 5G-Ausbau voran

Apple hat nun auch Ärger mit der russischen Wettbewerbsaufsicht

Ende des "Privacy Shield": EU und USA sprechen über Neuregelung