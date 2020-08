Sturm muss jetzt improvisieren. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Bad Erlach – Der tschechische Fußball-Meister Slavia Prag ist wegen eines Corona-Falls in der Mannschaft am Dienstag vorzeitig aus dem Trainingslager in Bad Erlach in Niederösterreich abgereist. Ein für Dienstagabend (17.00 Uhr) angesetztes Testspiel gegen Sturm Graz wurde ebenso abgesagt wie ein für Freitag in Wolkersdorf geplantes gegen die Wiener Austria. Das teilten die jeweiligen Gegner am Dienstag mit.

Laut Austria-Angaben seien die Tschechen nach dem positiven Befund sofort in die Heimat zurückgereist und würden sich dort in Quarantäne begeben. Ersatzgegner für das Testspiel am Freitag gibt es vorerst keinen.

Sturm ist ebenfalls zur Improvisation gezwungen. Ein neuer Testspielgegner werde bereits gesucht, hieß es von den Steirern. (APA, 11.8.2020)