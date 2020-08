ORF-Korrespondenten präsentieren wieder "ihre Stadt" und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag

USA-Korrespondentin Hannelore Veit in "Mein Washington". Foto: ORF

Wien – Das ORF-Auslandsmagazin "Weljournal" setzt im Sommer seine Serie von persönlichen Städteporträts der ORF-Korrespondenten fort. Sie präsentieren "ihre Stadt" und geben Einblick in ihren Arbeitsalltag.

Den Anfang macht am Mittwoch, dem 12. August 2020, um 22.30 Uhr in ORF 2 USA-Korrespondentin Hannelore Veit mit einem persönlichen Porträt der US-Hauptstadt Washington, die sich unter Präsident Donald Trump extrem verändert hat. Im "Weljournal +" schildert danach Russland-Korrespondentin Carola Schneider um 23.00 Uhr ihre Eindrücke von Moskau.

Am 19. August führt "ZIB"-Auslandschef Andreas Pfeifer durch Italiens Modemetropole Mailand in der Lombardei, die gerade dabei ist, sich vom Schock nach Corona zu erholen. Am 26. August ist dann Tim Cupals Porträt über Jerusalem zu sehen. (red, 11.8.2020)