Die verarbeitende Industrie, aber auch der Dienstleistungssektor kommen in Österreich langsam wieder in Schwung. Foto: imago

Wien – Nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zeichnet sich in der Corona-Krise bereits eine Erholung der Wirtschaft ab – die Konjunkturrisiken seien aufgrund steigender Covid-19-Infektionszahlen aber hoch, betonte das Institut am Dienstag. Verbessert hätten sich vor allem die Erwartungsindikatoren, wie das Wifo auf die jüngste Unternehmensbefragung verwies.

Die aktuelle Lage würden die Unternehmen weiterhin ungünstig einschätzen, die Erwartungen der Unternehmen seien aber aufwärtsgerichtet, schreibt Wifo-Experte Christian Glocker.

Besserung in verarbeitender Industrie

Die Umfragedaten deuten Glockers Angaben zufolge auf eine Verbesserung in der verarbeitenden Industrie und im Dienstleistungssektor seit Mai hin. Der Rückgang der Wirtschaftsleistung aufgrund der Covid-19-Pandemie habe den Tiefpunkt im April erreicht. Darauf würden die für die heimische Volkswirtschaft relevanten Vorlaufindikatoren hindeuten, sagt der Wifo-Experte.

Im ersten Vierteljahr, bis März, war die heimische Wirtschaftsleistung um 2,4 Prozent gegenüber der Vorperiode gesunken und im zweiten Quartal dann um 10,7 Prozent eingebrochen (saisonbereinigt laut Eurostat-Vorgabe). Der Einbruch der Wirtschaft sei wegen der Angebotsbeschränkungen im Zusammenhang mit der Pandemie sowie dem Ausfall der Nachfrage aus dem In- und Ausland erfolgt.

Arbeitsmarkt angespannt

Während der Rückgang des Privatkonsums durch die Einschränkungen im Handel und in vielen Dienstleistungsbereichen das Bruttoinlandsprodukt (BIP) maßgeblich gedämpft habe, sei auch die Investitions- und Exporttätigkeit eingeschränkt worden. Auf der Entstehungsseite des BIPs hätten vor allem Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie den Rückgang der Wirtschaftsleistung geprägt; auf sie sei im zweiten Quartal fast die Hälfte des BIP-Rückgangs entfallen.

Österreichs Arbeitsmarkt sei durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie "erheblich" getroffen worden – trotz leichter Entspannung im Juli sei die Situation "insgesamt weiterhin prekär", schreibt Glocker.

Die Zahl der unselbstständig aktiv Beschäftigten war im Juli nach vorläufigen Schätzungen um 88.000 niedriger als im Vorjahr (minus 2,3 Prozent), die Zahl der beim Arbeitsmarktservice registrierten Arbeitslosen um 112.200 höher (plus 41,3 Prozent), einschließlich Personen in Schulungen um 107.300 (plus 33,0 Prozent). Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote dürfte damit nach nationaler Definition im Juli bei 10,7 Prozent gelegen sein. (red, 11.8.2020)