Joe Biden geht auf jeden Fall mit einer Frau an seiner Seite in den Wahlkampf. Foto: Photo/Andrew Harnik, File

Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat einem Fernsehsender zufolge seine Kandidatin für das Amt des Vize-Präsidenten ausgewählt. Der Demokrat habe seine engsten Berater über die Entscheidung informiert, berichtete CNN am Dienstag. Möglicherweise werde diese noch im Laufe des Tages öffentlich gemacht.

Zuvor hatte die "New York Times" berichtet, Biden werde in Kürze seine Wahl bekanntgeben. Eine mit den Plänen vertraute Person hatte der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, die Entscheidung könne diese Woche fallen. Biden hat angekündigt, mit einer Frau als "running mate" bei der Präsidentenwahl am 3. November antreten zu wollen.

Die US-Verfassung schreibt dem Vizepräsidenten nur die Rolle eines besseren Zeremonienmeisters zu. Misst man es an bisherigen Erfahrungswerten, spielt die Personalie zudem kaum eine Rolle bei der Wahl des Präsidenten. Die Nummer zwei sollte sich im Wahlkampf keine groben Schnitzer erlauben, die Nummer eins nicht durch einen Skandal oder ein Fettnäpfchen belasten, das ist eigentlich schon alles.

Und doch: Im Fall von Joe Biden gelten konventionelle Weisheiten nicht mehr. Zunächst einmal: Es wird eine Frau sein, das steht seit Wochen fest. Am Dienstag gehörten noch fünf zum Kreis der Favoritinnen: die Senatorinnen Kamala Harris und Elizabeth Warren, die Kongressabgeordnete Karen Bass, die frühere Nationale Sicherheitsberaterin Susan Rice und Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan. Oder aber Biden überrascht alle mit einem ganz anderen Namen.

Weichenstellung

Und dann das Alter: Sollte Joe Biden das Duell gegen Donald Trump gewinnen, wäre er im Jänner 2021 mit 78 Jahren der bisher Älteste im höchsten Staatsamt. Ronald Reagan war 77, als er das Weiße Haus verließ. Was deshalb bei allem Abwägen, bei allem Für und Wider, mit weitem Abstand an erster Stelle steht: Die Stellvertreterin muss nötigenfalls in der Lage sein, die Regierungsgeschäfte nahtlos zu übernehmen.

Es ist keine graue Theorie, wenn man die These aufstellt, dass Biden indirekt womöglich bestimmt, wer die erste US-Präsidentin sein wird. In jedem Fall, sollte sich das Szenario seiner plötzlichen Ablösung nun bewahrheiten oder nicht, stellt er Weichen. Denn wer jetzt an seiner Seite antritt, dürfte auch gute Karten 2024 oder 2028 haben. Immer vorausgesetzt, der Urnengang am 3. November endet für Trumps Widersacher nicht mit einer jähen Ernüchterung. (Frank Herrmann aus Washington, 12.8.2020)