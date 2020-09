'Puppi' war ein Geschenk ihres Großvaters und begleitet Christina Laas seit ihrer Geburt. Foto: Nathan Murell

"Die Puppe heißt ‚Puppi‘ und war ein Geschenk meines Großvaters zu meiner Geburt. Er hätte vor kurzem seinen 99. Geburtstag gefeiert. Mein Opa war ein ganz besonderer Mensch in meinem Leben. ‚Puppi‘ ist also bei mir, solange ich denken kann, sie ist Freundin, gute Seele und Inspirationsquelle.

Nehme ich sie in die Hand, und das tue ich fast täglich, tauchen sehr viele liebevolle Erinnerungen auf, Bilder meiner Kindheit. Sie vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit. Sie hilft mir, weiterhin an meine Träume zu glauben. Sie wohnt auf unserer Couch und riecht auch fantastisch, unbeschreiblich.

Der Geruch erinnert an ‚Ankommen‘. Dabei hat sie schon einiges mitgemacht und wurde bereits des Öfteren geflickt. Als ich klein war, hat sie meine Schwester in einen Müllcontainer geworfen. Ich bin dann heulend in den Hof und in die Tonne gekrochen, um sie zu retten.

Sollte ich einmal Kinder haben, werde ich ‚Puppi‘ weitergeben, egal, ob es ein Bub oder Mädchen wird." (Michael Hausenblas, RONDO, 8.9.2020)