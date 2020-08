Frische Begleiterin

We Love The Planet Deodorant Foto: Hersteller

Die niederländische Naturkosmetikfirma We Love The Planet füllt ihre Deocreme in nette Blechdosen. Das sieht fesch aus, und so kann sie auch gut in die Handtasche gepackt werden. Die Creme verströmt einen dezenten, frischen Duft nach Zitrusfrüchten und Kräutern. Sie ist fein-cremig, lässt sich sehr gut auftragen und bringt einen ohne Schweißgeruch gut durch den Tag.

We Love The Planet Deodorant, Zitrus, www.welovetheplanet.de, 48 g, € 11,95

6 von 6 Punkten





Günstige Strenge

Alverde-Deo-Creme Foto: Hersteller

Der einzige Testteilnehmer aus dem Drogeriemarkt ist auch der günstigste. Das ist aber der einzige Vorteil der Alverde-Deocreme. Sie riecht ein wenig streng und erinnert eher an ein Produkt zum Verbessern der Luft in Sanitärräumen. Die Konsistenz ist weich und die Verpackung leicht. Doch diese Deocreme konnte die Testerin nicht geruchsfrei durch die Pilatesstunde begleiten.

Alverde-Deo-Creme, Bio-Bergamotte und Minze, DM-Märkte 50 ml, € 3,95

2 von 6 Punkten





Milde Wienerin

Foto: Hersteller

Die Deocreme von Clemenza wird in der Wiener Josefstadt produziert und in umweltfreundliche Glastiegel abgefüllt. Zur Auswahl stehen die Duftrichtungen Lavendel, Rose und Lemongrass-Bergamott. Für Puristen ist eine Creme ohne ätherische Öle in Arbeit. Natron und diverse Bioöle sorgen dafür, dass man auch nach der Radtour noch auf Tuchfühlung gehen kann.

Clemenza-Deocreme Lavendel, www. clemenzacosmetics.com. 50 ml, € 17,00

5 von 6 Punkten





Mollige Tirolerin

Walde-Deocreme Foto: Hersteller

Wie alle hier getesteten Deocremen ist auch die der Innsbrucker Seifenfabrik Walde frei von Aluminiumsalzen. Sie riecht nach frisch gewaschener Wäsche und vermittelt mit Sheabutter und Mandelöl ein angenehm pflegendes Gefühl, das den ganzen Tag anhält. Die mollige Creme lässt sich gut auftragen. Einzig das Öffnen der Dose wird durch einen Zwischendeckel erschwert.

Walde-Deocreme Leinen, www.walde.at, bei Klomfar, Naglergasse 25, 1010 Wien, 40 ml, € 10,00



5 von 6 Punkten





Nachhaltige Duftspenderin

Foto: Hersteller

Von Aloe Vera bis Vanillia Creme reicht die Duftpalette der Hautsinn-Deocremen. Und für Allergiker und Menschen mit Neurodermitis gibt es auch eine ganz pur. Hergestellt werden sie ebenfalls in Wien. Die kleinen Blechdosen werden auf Wunsch auch wiederbefüllt. Getestet wurde die Duftrichtung "Pomegranate", die auch einen heißen Sommertag locker durchhält.

Hautsinn Cremedeo, Pomegranate, www.hautsinn.com, 50 g, € 10,50

6 von 6 Punkten





Omas Beste

Foto: Hersteller

Diese Deocreme erfüllt, wie fast alle hier getesteten Produkte, die Hauptanforderung: Schweißgeruch zu verhindern. Auf die Idee wurde die Gründerin von ihrer Oma gebracht, die an heißen Sommertagen mit Soda unter den Achseln Schweißgeruch vorbeugte. Etwas Sheabutter, Jojobawachs und Mandelöl dazugemischt, ein wenig ätherische Öle für den guten Duft und fertig ist der Achselkuss.

Achselkuss Deocreme Bergamottminze, www.achselkuss.at, 50 g, € 12,00

4 von 6 Punkten

Dünne Puristin

Foto: Hersteller

Von Ringana ist eine cremeweiße Wasser-in-Öl Emulsion als Deocreme am Start. Sie ist dünnflüssig und erinnert von der Konsistenz eher an eine Hautcreme. Lässt sich also auch gut gegen Schweißfüße einsetzen. Gänzlich ohne Duftstoffe verströmt die Creme beim Auftragen einen leicht müffeligen Geruch, der aber später nicht mehr wahrnehmbar ist. An einem langen, heißen Tag schwächelt das Deo gegen Abend.

Ringana Fresh Deodorant, www.ringana.com, 125 ml, € 23,30

3 von 6 Punkten

(Helga Gartner, 18.8.2020)