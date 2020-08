Gelsen rangieren auf einer Skala der beliebtesten Haustiere eher unten, vor allem diese: Die Asiatische Tigermücke überträgt gefürchtete Krankheiten. 21.55 Uhr, ORF 1 Foto: ORF / Discovery Channel / Discovery

18.30 MAGAZIN

Konkret Patientinnen und Patienten, die an Spinaler Muskelatrophie leiden, haben kaum Chancen auf Heilung. Ein neues Medikament macht jetzt Hoffnung, das Problem dabei: Eine einzige Spritze kostet 78.000 Euro! Und obwohl es für die Kostenübernahme einen eigenen Fördertopf beim Bund gibt, stehen die Krankenhäuser auf der Bremse. Eine Betroffene erzählt. Bis 18.51, ORF 2

19.20 MAGAZIN

Kaminer Inside: Österreich – Auf der Suche nach dem Heimatgefühl Der deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer (Russendisko) erkundet die Gefühlslandkarten und versucht abseits der Klischees zu bleiben. Das gelingt nicht ganz, wie Besuche in Hallstatt und bei Haya Molcho zeigen. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Unser Sommer in Griechenland Dieses

Mal aus Kos: Obwohl Griechenland das Virus erstaunlich gut im Griff hat, bangt die dortige Tourismusbranche um ihre Existenz. Bis 20.15, Arte

20.15 REPORTAGE

Dok 1: Jetzt oder nie – Ist diese Welt noch zu retten? Mark Stüttler möchte mit seinen "Tyroler Glückspilzen" die Zukunft unserer Ernährung retten. In Graz ist eine Solaranlage in Betrieb, die man einfach an die Steckdose ansteckt. In Niederösterreich ermöglicht ein Tiny House Autarkie. Lisa Gaden stätter sucht Lösungen für die Zukunft von Ernährung, Energie, Wohnen, Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Bis 21.05, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Terra Mater: Dehesa – Spaniens Serengeti Die Dehesa im westlichen Teil der Iberischen Halbinsel ist eine beeindruckende Kulisse mit einer Vielzahl von Tieren und Pflanzen. Bis 21.10, Servus TV

20.15 DOKUMENTATION

Wir haben genug – Wirtschaft ohne Wachstum Über Menschen, die ihre Vision umsetzen, ohne die damit einhergehenden Herausforderungen auszublenden und offene Fragen zu verschweigen. Bis 21.05, 3sat

21.05 DOKUMENTATION

Dok 1: Klimawandel – Die Fakten Sir David Atten borough zählt die Fakten rund um die Folgen des Klimawandels auf und erklärt, was dagegen unternommen werden kann. Um 21.55 Uhr folgt eine weitere Doku über Moskitos – Die gefährlichsten Tiere der Welt. Bis 23.00, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Mein Washington USA-Korrespondentin Hannelore Veit hat Washington vor sechs Jahren schon einmal porträtiert – kurz nach ihrem Antritt als Leiterin des ORF-Büros und zu einer Zeit, als Barack Obama noch Präsident war. Im Sommer 2020 sieht sie sich noch einmal in der amerikanischen Hauptstadt um: Fast nichts ist mehr wie damals. Um 23 Uhr stellt Russland-Korrespondentin Carola Schneider Mein Moskau vor, darunter die Umweltaktivistin Julia Muchina bei ihrem Engagement für eine bessere Lebensqualität. Bis 23.30, ORF 2