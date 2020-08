Die Anzahl der Testungen im Tourismus sollen nun auch online verfügbar gemacht werden. Foto: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Das Wichtigste in Kürze:

65.000 Tests im Tourismus

Im Rahmen des staatlich geförderten Corona-Testprogramms für Tourismusbetriebe sind bisher gut 65.000 Tests durchgeführt worden, 2.256 Betriebe haben am dem Programm teilgenommen, wie das Tourismusministerium am Mittwoch mitteilte. Künftig soll die Anzahl der Tests jede Woche auf der Plattform "Sichere Gastfreundschaft" veröffentlicht werden. Eine Österreich-Landkarte zeigt, in welchem Bundesland wie viele Testungen gemacht wurden und wie viele Tourismusbetriebe an dem Programm teilnehmen – aber nicht, wie viele der Tests positiv waren.

Seit Juli fördert der Bund Corona-Testungen in Tourismusbetrieben mit maximal 85 Euro pro Test – jeder Mitarbeiter kann sich einmal pro Woche untersuchen lassen. Dafür stehen bis Jahresende bis zu 150 Millionen Euro zur Verfügung. Bislang hagelte es lautstarke Kritik für die Teststrategie im Tourismus: Auch Betriebe von Wirtschaftskammer-Funktionären scheiterten an der Freiwilligkeit, machten nicht mit oder wussten nicht, ob ihre Mitarbeiter getestet wurden. Außerdem wurde publik, dass eine ÖVP-nahe Agentur vom Testprogramm profitierte, die angekündigte Zahl der Testungen wurde lange weit verfehlt.





Wiener Schüler haben laut Studie kaum Anti-Körper

26 positive Antikörpernachweise unter mehr als 2.000 getesteten Schülern ist eines der vorläufigen Ergebnisse einer groß angelegten Covid-19-Studie in Wien. Unter den über 500 Studienteilnehmern im Volksschulalter haben demnach gar nur zwei vor dem Sommer eine Infektion mit dem neuen Coronavirus durchgemacht, erklärte Ko-Studienleiter Thomas Frischer im Gespräch mit der APA.

Vor allem bei den Unter-Zehnjährigen habe man es mit "verschwindend wenigen Kindern mit einem positiven Antikörpernachweis" zu tun, sagte der Mediziner von der Abteilung für Kinder- und Jugendheilkunde des Wilhelminenspitals in Wien-Ottakring. Man dürfe nicht vergessen, dass davon auszugehen ist, dass nach einer Infektion über Monate hinweg Antikörper nachweisbar sind. Demnach handelt es sich auch nicht um eine Momentaufnahme der Infektionen zu Testzeitpunkt, wie beim PCR-Test, der im Rahmen der Studie zwei Mal positiv ausfiel, wie bereits Anfang Juli bekannt wurde.

Bei derart wenigen kleinen Kindern, die in den Monaten vor der Testung nachweislich Kontakt mit dem Sars-CoV-2-Virus hatten, könne man nicht sagen, "dass die die großen Schleudern der Infektion sind", erklärte Frischer, der im September mit Endergebnissen der Studie rechnet. Trotzdem könne man schon jetzt die Schlussfolgerung ziehen, "dass vor allem im Grundschulalter Kinder keine nennenswerte Quelle dieser Infektion darstellen können".



Wie sich die Situation im Herbst an Schulen und Co darstellen wird, könne man zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht beurteilen. Darüber herrscht seit geraumer Zeit Unklarheit: Während Italien mit einem umfassenden Konzept und viel finanziellen Mittel vorprescht, fehlt in Österreich noch die Sicherheit. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) will einen "völlig normalen Schulstart", Elternvertreter fordern vom Bildungsminister ein Konzept. Zuletzt forderte die Lehrergewerkschaft eine Maskenpflicht für Schulen, auch deutsche Virologen empfehlen dies.





Bargeldzahlungen wegen Coronakrise eingebrochen

Die Coronakrise hat die Zahlungsgewohnheiten der Österreicher verändert. Bargeldzahlungen sind um 39 Prozent zurückgegangen, Mobile Banking hat hingegen deutlich zugenommen, zeigt eine Umfrage der Boston Consulting Group (BCG). Zahlungen mit Debitkarten sind hierzulande um 20 Prozent angestiegen, Internet Banking um 16 Prozent.

7 Prozent der (über 500) Befragten haben sich aufgrund der Krise zum ersten Mal für digitale Kanäle angemeldet. Weltweit waren es 16 Prozent. "Der geringe Anstieg ist dadurch begründet, dass schon vor der Krise ein hoher Anteil der Österreicher digitale Kanäle genutzt hat", heißt es seitens BCG.

Jeder Fünfte in Österreich plant laut dieser Umfrage, Bankfilialen künftig weniger oder nach Beendigung der Krise gar nicht mehr zu nutzen. Das Vertrauen der Österreicher in Banken ist aber mit 83 Prozent hoch – international liegt dieser Wert bei nur 70 Prozent.

Für die täglichen Bankgeschäfte nutzten die Österreicher während der Coronazeit Mobile Banking (56 Prozent), Bankomaten (44 Prozent) und die Homepage der jeweiligen Bank am PC (40 Prozent). 17 Prozent besuchten eine Bankfiliale, 13 Prozent kontaktierten ihren Bankbetreuer.





Deutschland verzeichnet meiste Neuinfektionen seit Mai

Die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen in Deutschland hat den höchsten Wert seit Anfang Mai erreicht. Die Gesundheitsämter in Deutschland haben nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 1.226 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet. Höher lag der Wert zuletzt am 9. Mai mit 1.251 registrierten Neuinfektionen.

Der Höhepunkt bei den täglich gemeldeten Neuansteckungen hatte Anfang April bei mehr als 6.000 gelegen. Die Zahl war nach den immer noch über 1.000 liegenden Werten im Mai in der Tendenz gesunken, seit Ende Juli steigt sie wieder. (red, APA, 12.8.2020)