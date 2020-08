Pikant, süß, fruchtig: Was kommt bei Ihnen auf den Frühstückstisch? Foto: juefraphoto Getty Images/iStockphoto

Während manche gänzlich auf eine morgendliche Mahlzeit verzichten, gehört das Frühstück für viele zu einem gelungenen Start in den Tag einfach dazu. Dabei gibt es regional, aber auch international große Unterschiede in der Zubereitung. So sind genügsame Frühstückerinnen und Frühstücker in südlichen Ländern Europas wie in Italien oder Spanien diesbezüglich gut aufgehoben – ein paar Scheiben Weißbrot, kleine Kipferl und eine Tasse Kaffee sind dort meist Standard. Länder wie Großbritannien oder die USA bieten wiederum das Gegenteil: Deftige pikante Speisen wie Bohnen, Eiergerichte, Würstel oder süße Pancakes zählen zu den Klassikern am Morgen und stellen die Geschmacksnerven so mancher Menschen auf die Probe.

Frische Weckerl, Käse, Marmelade und Müsli

So kann man durchaus sagen, dass sich das klassische österreichische Frühstück irgendwo dazwischen einreiht. Vor allem kann es mit exzellentem Gebäck und Brot aufwarten. Dazu gibt es gern ein paar Blatt Käse oder Wurst. Auch Aufstriche wie Butter, Marmelade, Honig und Schokoladiges machen sich gut auf dem Weckerl. Wer mehr Zeit hat, isst vielleicht ein Frühstücksei oder schnipselt sich Obst und Gemüse zurecht. Für andere wiederum genügt ein Joghurt oder eine Schüssel mit Frühstücksflocken mit Milch. Warme Getränke wie Kaffee, Kakao und Tee runden das morgendliche Geschmackserlebnis ab.

Wie sieht Ihr klassisches Frühstück aus?

Was darf dabei keinesfalls fehlen? Variieren Sie Ihr Frühstück ab und zu? Welches Getränk wählen Sie am liebsten? Welche Frühstücksgewohnheiten in anderen Ländern schätzen Sie besonders? Was möchten Sie zur frühen Stunde eher nicht essen? (mawa, 14.8.2020)