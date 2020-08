In Crashtests wurde nachgewiesen, dass die modernste Sicherheitsausstattung im Fahrzeug erst im Zusammenspiel mit dem angelegten Gurt und einer korrekten Sitzposition bestmöglichen Schutz bietet. Foto: APA / dpa / Rolf Vennenbernd

Wien – 57 von 200 im Vorjahr auf Österreichs Straßen tödlich verunglückten Pkw-Insassen waren nicht angeschnallt. Das sind 28,5 Prozent der in Autos gestorbenen Unfallopfer. Das teilt der ÖAMTC am Mittwoch in einer Aussendung mit. In Summe waren von 2.150 schwerverletzten Pkw-Insassen knapp zehn Prozent nicht angeschnallt, bei den Leichtverletzten waren es drei Prozent.

"Man sieht deutlich, dass mit steigender Verletzungsschwere der Anteil derjenigen ohne Gurt deutlich steigt", sagte ÖAMTC-Verkehrstechniker David Nose. "Dieses fehlende Sicherheitsbewusstsein ist sehr bedenklich, zumal die freiwerdenden Kräfte schon bei einem Crash mit 30 km/h so hoch sind, dass man sein eigenes Körpergewicht mit Armen und Beinen nicht mehr abstützen kann."

Gefährdung der Mitfahrer

In Crashtests wurde nachgewiesen, dass die modernste Sicherheitsausstattung im Fahrzeug erst im Zusammenspiel mit dem angelegten Gurt und einer korrekten Sitzposition bestmöglichen Schutz bietet. "Der Aufprall ohne Gurt entspricht in etwa einem Sturz aus vier Metern Höhe im freien Fall und kann im schlimmsten Fall tödlich sein", so Nose.

Als Mitfahrer auf der Rückbank gefährdet man nicht nur sich selbst, wenn man keinen Gurt anlegt, warnt der ÖAMTC. Bei einem Crash mit 50 km/h prallt eine 55 Kilogramm schwere Person mit einem Gewicht von 2,75 Tonnen gegen den Vordersitz und kann den vorne sitzenden Passagieren massive Verletzungen zufügen. (APA, 12.8.2020)