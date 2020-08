Foto: imago images / Ralph Peters

Nach dem Tod eines 22-jährigen Nordburgenländers, dessen Leiche am Montag in Mörbisch im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gefunden worden war, hat die Obduktion erste Erkenntnisse gebracht: "Hinweise auf Fremdverschulden durch Gewalteinwirkung sind vorhanden", sagte Petra Bauer, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, am Mittwoch zur APA.

Wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte, war zunächst das Fahrzeug des Mannes in der Nähe der Kläranlage von Mörbisch entdeckt worden. Die Leiche wurde dann in einem Graben in der unmittelbaren Umgebung gefunden. (APA, red, 12.8.2020)