Free-TV-Rechte am Grand-Slam-Turnier für zwei Jahre – Wien-Vereinbarung für fünf Jahre

Dominic Thiem schlägt wieder auf. Foto: afp, TOBIAS SCHWARZ

Wien – Servus TV hat sich für zwei Jahre die Free-TV-Rechte am Tennis-Grand-Slam-Turnier US Open gesichert und wird ab dem 31. August live aus New York City berichten.

Bei den US Open ist Servus TV exklusiver österreichischer TV-Partner und wird die Top-Spiele des Turniers sowie alle Spiele mit Dominic Thiem live im TV und im Live-Stream auf servustv.com übertragen. Alle Partien werden nach der Übertragung auch in der Mediathek abrufbar sein.

Zudem wird der Salzburger Privatsender ab 26. Oktober auch das Erste Bank Open in Wien übertragen. Die Laufzeit für das Wiener Stadthallenturnier betrage insgesamt fünf Jahre, teilte der Sender am Mittwoch mit. (APA, red, 12.2020)