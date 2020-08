Am 31. August soll Nvidia neue Gaming-Grafikkarten der Generation "Ampere" präsentieren. Foto: Nvidia

Nvidia stellt seine neuen Gaming-Grafikkarten wohl am 31. August vor. Auf Twitter wurde ein Countdown veröffentlicht, der am genannten Tag abläuft. Der dazu veröffentlichte Teaser verrät kaum etwas, allerdings ist es sehr wahrscheinlich, dass der US-Konzern dann die neue RTX-Generation enthüllt, die "Ampere" genannt ist. Angeteasert wird der Tag mit einer Supernova, was viel Raum für Spekulation lässt.

Historischer Leistungssprung

Laut Gerüchten soll die 3000er-Generation nämlich einen historischen Leistungssprung mit sich bringen. Bei den RTX-2000er-Karten fiel dieser noch gering aus – nun will Nvidia aber hierbei ordentlich liefern. Gewissermaßen ist dies auch nötig, da AMD in Bälde ebenso neue Grafikkarten vorstellen soll, die im High-End-Bereich dem Platzhirsch Paroli bieten soll. Bislang war Nvidia hierbei konkurrenzlos. "Big Navi" von AMD soll den Markt nun aufmischen. (red, 12.8.2020)