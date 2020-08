Nutzer können durch das Gerät sehen, was sich hinter dem Fernseher befindet

Xiaomi bewirbt seinen transparenten Fernseher. Foto: xiaomi

Zehn Jahre lang gibt es den chinesischen IT-Konzern Xiaomi bereits – zum Jubiläum bringt der Hersteller einen transparenten OLED-Fernseher. Für 7.000 US-Dollar sollen Besitzer des Mi TV LUX OLED das sehen können, was sich hinter dem TV befindet, berichtet "The Verge". Dafür hat die Firma die meisten Komponenten an den Seiten des Geräts verbaut und nutzt transparente OLED-Technologie, kurz TOLED. Dabei kommen lediglich durchsichtige Bauteile zum Einsatz. Eine Hintergrundbeleuchtung ist nicht notwendig, jede Diode leuchtet selbst.

Keine Details zu Transparenz bei Wiedergabe

Der Mi TV LUX OLED ist 55 Zoll groß und weist eine Bildschirmwiederholungsrate von 120Hz auf, die Reaktionszeit liegt laut dem Hersteller bei einer Millisekunde. Unklar ist allerdings der Verwendungszweck des Geräts, da Inhalte für einen transparenten Bildschirm optimiert werden müssten. Xiaomi gibt an, hierfür eine künstliche Intelligenz zu verwenden, die einen Mediatek 9.650 nutzt, um Bilder anzupassen.

So stellt Xiaomi seinen Fernseher vor. Foto: xiaomi/via the verge

Jedoch gibt es keine Details dazu, wie beispielsweise Objekte wie in den Pressematerialien isoliert werden sollen. Auf Fotos zeigt Xiaomi etwa einen Ballsaal, auf dem Bildschirm eine transparente Darstellung eines Pumas, sodass der Hintergrund noch passend zu sehen ist. LG stellte bereits 2019 einen transparenten Fernseher vor, dabei war der Bildschirm allerdings abgedunkelt – ähnlich erscheint es auch bei dem Xiaomi-Gerät. Der Fernseher wird vorerst nur in China erscheinen, der Start ist dort für den 16. August angesetzt. (red, 12.8.2020)