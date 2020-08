Aus Twitch Prime wird Prime Gaming. Foto: Amazon

Amazon-Prime-Nutzer können fortan auch auf Spiele zugreifen. Prime Gaming nennt der Versandriese den Dienst. 23 Games für PC sind zurzeit Teil davon. Diese können kostenlos bezogen und dann auch gleich behalten werden. Im Grunde war dies bereits über Twitch Prime möglich, mit neuem Namen und Konzept will der US-Konzern das Service nun aber aufwerten.

Sammlung soll ständig wachsen

Monat für Monat sollen neue Titel hinzukommen. Zu den Highlights im August zählen Warsaw, Blazing Chrome und Trüberbrook, wie Gamestar.de feststellt. Wirkliche Blockbuster sucht man bei dem Dienst allerdings vergebens. Amazon verspricht aber, dass Prime Gaming nach und nach wachsen soll. Der Vorteil gegenüber anderen Abo-Diensten ist immerhin, dass man die Titel behalten kann.

Kostenlose Ingame-Inhalte

Prime Gaming bringt zudem kostenlose Inhalte für bekannte Games mit sich. Im August erhält man etwa Player Pick Packs für Fifa 20, ein Skin für Apex Legends und Ingame-Geld für GTA Online. Auch hier wird es eine monatliche Rotation geben – Kooperationen mit Riot Games und Rockstars wurden hierfür bereits geschlossen. Die Spiele und Ingame-Inhalte lassen sich über ein neues Portal ganz einfach ergattern.

Amazon nimmt Spielemarkt in Angriff

Amazon nimmt schon länger mehr oder weniger erfolgreich den Spielemarkt in Angriff. Mit Twitch weist man bereits die erfolgreichste Streaming-Plattform auf, nun sollen auch Games aus dem eigenen Hause die Massen anziehen. Bislang ist dies aber nicht gelungen. Crucible entpuppte sich als totaler Flop. Der Shooter wurde nach Release wieder in die Beta geschickt. Mit New World will der Versandriese im MMO-Segment Marktanteile gewinnen – das Game erscheint nach Verschiebung erst 2021. (dk, 12.8.2020)