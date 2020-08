60 Teilnehmer kämpfen in verschiedenen Bewerben um den Sieg – Bereits mehr als zwei Millionen Mal verkauft

Fall Guys: Ultimate Knockout ist der Überraschungshit des Sommers. Seit Anfang August hat sich das Game von Devolver Digital bereits mehr als zwei Millionen Mal verkauft. Für den Indie-Publisher ist es der bislang beste Start eines Spiels. Auf Steam ist Fall Guys bereits zum Topseller avanciert, PS4-Nutzer können den Titel im Rahmen des Abos Playstation Plus nutzen. Xbox- und Switch-User gehen vorerst leer aus.

DevolverDigital

Virtuelles "Takeshi's Castle"

Seit dem Release wird Fall Guys immer wieder mit Takeshi's Castle verglichen, einer japanischen Spieleshow, die zwischen 1986 und 1990 produziert wurde. Noch heute weiß die Produktion zu begeistern, mittlerweile gibt es auch Ableger in weiteren Ländern. Bei Takeshi's Castle geht es darum, in unterschiedlichen Bewerben bis ins Finale vorzudringen. Ein ähnliches Spielprinzip sieht auch Fall Guys vor.

Unblutiger Überlebenskampf

Im Team oder allein muss man in verschiedenen Disziplinen sein Geschick beweisen. 60 Nutzer sind anfangs dabei. Nach und nach werden diese aber dezimiert. Nach fünf Durchgängen ist das Spektakel dann auch schon wieder mit einem Sieger vorbei. Dieser Überlebenskampf fällt allerdings gänzlich unblutig und gewaltfrei aus. Freigegeben ist das Game bereits daher ab drei Jahren. Allerdings kommen auch Erwachsene auf ihre Kosten, wie die Wertungen auf Steam zeigen.

Viel Lob, aber auch laute Kritik

Dort weist Fall Guys bereits rund 44.000 Rezensionen auf, wovon 77 Prozent positiv ausfallen. In den positiven Wertungen fällt der Verweis auf Takeshi's Castle und dass man allein oder mit Freunden jede Menge Spaß haben könne. In der Kritik stehen Serverprobleme und das Ausmaß des Games für 20 Euro. So wünschen sich User mehr als nur einen Spielmodus und mehr Minispiele. Auch die Gruppengröße sollte laut Kritikern vergrößert werden. Ein Team kann zurzeit nur aus vier Spielern bestehen.

Twitch für Vermarktung verwendet

Größeren Einfluss auf den Hype dürften diese Mängel aber nicht haben, wie ein Blick auf Twitch zeigt. Dort ist das Spiel aktuell der zweitpopulärste Titel hinsichtlich der Zuschauerzahlen. Nur League of Legends kann mehr User anziehen. Der Erfolg des Indie-Titels ist allerdings hausgemacht: So bemühte man sich aktiv um Streamer, die vorab einen Beta-Zugang erhielten und Fall Guys dann vor der Kamera spielten. Geld soll dabei nicht geflossen sein. Immer häufiger wird für die Vermarktung von Spielen zum Start auf Streamer gesetzt.

DevolverDigital

Bald gibt es Geschenke für Spieler

Ob nur ein vorübergehendes Phänomen oder ein künftiger Dauerbrenner, für Publisher Devolver Digital und Entwickler Mediatonic ist das Indie-Game bereits ein riesiger Erfolg. Die Unternehmen wollen sich nun auch bei ihren Spielern bedanken und für die Serverprobleme entschuldigen. Als Dank beziehungsweise Entschädigung soll es bald ein Ingame-Geschenk geben. Was verschenkt wird, ist noch offen. (Daniel Koller, 12.8.2020)