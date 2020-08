Scorer. Foto: imago images/Imaginechina

Mit seinem dritten Saisontor hat Marko Arnautovic am Mittwoch den 2:1-Erfolg von SIPG Shanghai in der chinesischen Super League gegen Wuhan Zall eingeleitet. Der ÖFB-Teamkicker spielte von Beginn an und besorgte in der 79. Minute den Ausgleich, ehe der ehemalige brasilianische Teamkicker Oscar per Elfer den dritten vollen Erfolg SIPGs in der vierten Partie sicherstellte. (APA, 12.8.2020)