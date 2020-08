Kaminer Inside, Re: Unser Sommer in Bulgarien, Scobel: Illusion Natur, Am Schauplatz: Gesunder Dreck, Dunja Hayali, Eco spezial, Stöckl – dazu die Radiotipps

Nach einer Vergewaltigung macht Elle weiter, als wäre nichts passiert, bis sie sich auf die Suche nach ihrem Peiniger begibt. Isabelle Huppert in "Elle": 23.55, MDR.

Foto: MDR

19.20 REPORTAGE

Kaminer Inside: Deutschland In der Sommerreihe erkundet der deutsche Schriftsteller Wladimir Kaminer die Facetten des Heimatgefühls. Bis 20.00, 3sat

19.40 REPORTAGE

Re: Unser Sommer in Bulgarien Trotz Reiseerleichterungen in den EU-Ländern befürchtet die bulgarische Tourismusbranche, die jedes Jahr Milliarden Euro erwirtschaftet, massive Verluste. Wie viele Touristen werden in diesem Sommer an den Sonnenstrand kommen? Bis 20.15, Arte

20.15 REPORT

Das ganz normale Verhalten der Österreicher – beim Vögelbeobachten Erkennungsmerkmal: tauchen fast immer mit Kameras mit großen Objektiven, lichtstarken Teleskopen und Stativen auf. Verbreitungsgebiet: vornehmlich im Nationalpark Neusiedler See. Rudi Roubinek trifft die seltsame Spezies der Vögelbeobachter. Bis 21.00, ORF3

21.00 MAGAZIN

Scobel: Die Illusion von Natur Was "naturbelassen" tatsächlich bedeutet, was dafür zu tun ist und in welchen Zeiträumen man dabei denken und handeln muss, darüber diskutiert Gert Scobel mit seinen Gästen, der Ökologin Alexandra Maria Klein, dem Ethiker Thomas Potthast und dem Biologen Christof Schenk. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Gesunder Dreck – 1000 Wege zu einem intakten Immunsystem Alfred Schwarzenberger geht der Frage nach, was man für sein Immunsystem tun kann. Bis 22.00, ORF 2

22.15 TALK

Dunja Hayali In der letzten Sendung der Sommerstaffel widmet sich die ZDF-Journalistin Corona, Kindern und den Fragen zum bevorstehenden Schuljahr. Zu Gast ist außerdem Tim Benzdko, der Ende August in einem wissenschaftlich begleiteten Konzert in Leipzig vor bis zu 4000 Fans auftritt. Bis 23.15, ZDF

22.30 MAGAZIN

Eco Spezial: Retro im Trend – Die neue Sehnsucht nach dem Gestern Wirklich neu ist dieser Trend ja nicht, schon seit längerer Zeit sind die "guten alten Zeiten" Sehnsuchtsort, angesichts einer sich immer schneller drehenden digitalen und unsicheren Welt. Stile und Moden längst vergangener Zeiten sind gerade bei jüngeren Menschen gefragt. Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Reinhold Messner und der Arzt Johannes Huber sind Gäste bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.55 VERGEWALTIGUNG

Elle (F/D/B 2016, Paul Verhoeven) Eine Frau wird vergewaltigt. Sie weigert sich jedoch, die Opferrolle einzunehmen. Paul Verhoeven fand in Hollywood keinen Produzenten für diesen Film, der sich traute. Schließlich gewann er wie Hauptdarstellerin Isabelle Huppert einen César. Bis 2.03, MDR