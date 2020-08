OWC bietet Alternative, wenn man den High-End-Rechner Bewegung schenken will

Rollen für den Mac Pro müssen nicht viel kosten.

490 Euro kosten die Rollen für den Mac Pro, wenn man sie direkt beim Kauf des High-End-Rechners kauft. 830 Euro werden fällig, wenn man sich erst später dafür entscheidet. OWC hat nun eine preiswerte Alternative zu den sündteuren Rollen präsentiert. Diese kosten 200 Euro und sind im Gegensatz zum Original von Apple auch ohne Werkzeug anzubringen. So können diese ganz einfach auf die Standfüße gesteckt werden.

OWC

Sehr ähnliche Funktionalität

Die Rollen von OWC geben sich gegenüber dem Apple-Vorbild auch sonst keine Blöße. So bestehen diese aus rostfreiem Stahl und sind mit Weichgummi bereift, sodass der Mac Pro auch auf Parkett problemlos herumrollen kann. Mit Stoppern kann ebenso gearbeitet werden und damit der Rechner auch seinen Platz genau findet, ist eine 360-Grad-Aufhängung im Einsatz. Ausgeliefert werden die Rollen im September.

Marques Brownlee

High-End-Rollen für High-End-PC

Der Mac Pro ist für den professionellen Einsatz ausgerichtet, was sich auch beim Preis widerspiegelt. So kostet der Rechner in der Mindestausstattung 6.499 Euro. Wenn man die bestverfügbare Hardware ausstatten lässt und dann auch noch Peripherie wie die Magic Mouse 2 und Magic Trackpad 2 sowie Software wie Final Cut Pro X und Logic Pro X dazu bezieht, kommt man auf fast 67.000 Euro – die Rollen sind hierbei dann übrigens dabei. (red, 12.8.2020)