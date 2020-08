Buchtipps von Alexandra Hofer, Heidi Lexe und Kathrin Wexberg von der STUBE – Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur www.stube.at

#walsafari #watt #trauer

Mit Gummistiefeln durch das Watt stapfen, mit Opa Traktor fahren, Omas wunderbare Waffeln essen. Das bedeutet Sommer für die elfjährige Ich-Erzählerin, deren Name nie erwähnt wird. Doch dieses Jahr fühlt sich all das Gewohnte völlig anders an, denn ihr Papa ist gestorben. Auch wenn beim Lesen vielleicht das eine oder andere Taschentuch benötigt wird, erzählt der Autor, ein bekannter norwegischer Puppenspieler, so schön und einfühlsam wie das ist mit dem Trauern und immer stark sein Wollen, dass man das Buch am liebsten ganz langsam lesen möchte.

Espen Dekko, "Sommer ist trotzdem" Aus dem Norwegischen von Karoline Hippe. € 13,40/208 Seiten. Stuttgart, Thienemann. Ab 10 Jahren.





#klassenchat #sandkistensandstrand #süden

Alle fahren auf Urlaub, nur Ina sitzt zu Hause fest. Nach ausgiebigem Trübsal blasen erschafft sie sich ihr ganz persönliches Urlaubsparadies inkl. Sandstrand und Sonnenuntergang. Nur blöd, dass sie ihrer Klasse erzählt hat, dass sie in den Süden fährt und gefakte Fotos in den Klassenchat postet. Ob das ein gutes Ende nehmen kann? Witzig wird gezeigt, wie man sich mit Phantasie und Kreativität einen wunderbaren Urlaubsort zum Wohlfühlen schaffen kann, ohne in den Flieger zu steigen.

Marianne Kaurin, "Irgendwo ist immer Süden" Aus dem Norwegischen von Franziska Hüther. € 15,50/240 Seiten. Zürich, WooW Books 2020. Ab 11 Jahren.





#sommer #vatersuche #freundschaft

Einfach nur Sommer? Das geht natürlich nicht, wenn man Tess heißt. Gleich zu Beginn seiner Ferienwoche lernt der schüchterne Samuel das quirlige Mädchen kennen. Und schon ist er mittendrin in einem Fragespiel an das Leben. Denn Tess hegt für diesen Sommer einen verwegenen Plan: Sie möchte ihren Vater kennen lernen. Sie hat ihn im Internet aufgespürt und lockt ihn nun unter falschem Vorwand auf die Ferieninsel. Selbstverständlich entwickeln sich die Ereignisse rasch ganz anders als geplant – und schon sind Samuel und Tess mittendrin im schwungvoll erzählten Sommer-Abenteuer.

Anna Woltz, "Meine wunderbar seltsame Woche mit Tess" Aus dem Niederländischen von Andrea Kluitmann. Mit Bildern von Regina Kehn. € 6,20/176 Seiten. Hamburg, Carlsen Taschenbuch 2018. Ab 9 Jahren.





Games-Tipps von Georg Pichler





Röki

Ein spannendes Abenteuer erlebst du in Röki (Windows). Als das mutige Mädchen Tove erkundest du die skandinavische Sagenwelt, löst spannende Rätsel und kommst vielen Geheimnissen auf die Spur. Dabei lernst etwas über Monster, die es eigentlich gar nicht geben dürfte – und auch über die Vergangenheit von Tove. Ein berührendes Spiel!





Kinoko

Viel entspannter geht es in Kinoko (Windows) zu. Hier bewegst du dich durch eine wunderschöne Landschaft und verbreitest den Frühling. Bringe den Schnee zum Schmelzen und die Blumen zum Blühen. Statt schwerer Herausforderungen, geht es hier ganz um das Genießen der virtuellen Natur. Ein Spiel, wie ein magischer Waldspaziergang!





Mini Metro

Wenn du dich genug entspannt hast, gibt es wieder eine knifflige Challenge für dich. In Mini Metro (Windows, Mac, Linux, Android, iOS) schlüpfst du in die Position von Firmen wie den Wiener Linien, um ein U-Bahn-Netz in verschiedenen Städten zu bauen. Immer neue Stationen poppen auf, die alle verbunden werden müssen. Doch dabei dürfen die Züge nicht zu voll werden und nicht zu spät kommen, denn wenn die Passagiere böse werden, ist das Spiel vorbei. Hast du das Zeug zum U-Bahn-Manager?