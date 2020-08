Gäste nutzen das Jelinek als Ruheoase. DER STANDARD

Sobald man die Räume des Café Jelinek betritt, fühlt es sich an, als würde man eine Zeitreise in ein längst vergessenes Wien machen. Die hohen Wände, die Mischung aus moosgrünen und weinroten Sitzbezügen, der alte Kamin und die Raumaufteilung machen das Café aus, das mit ganztägigem Frühstück lockt und mit "Wiener Flair" zum Verweilen einlädt. Inhaber Stephan Schiffner erklärt im Video, warum er sich in Sachen Kaffeehaus als "Bewahrer" sieht. (Christopher Lettner, Ayham Yossef, 17.8.2020)