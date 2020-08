Katerina Tichonowa ist gegen Covid-19 immun – das zumindest ist die Hoffnung. Foto: Imago / eastnews

Katerina Tichonowa muss sich vor nichts mehr fürchten. Finanziell und politisch hatte die 33-Jährige ohnehin schon ausgesorgt. Nun kann ihr nicht einmal das neue Coronavirus noch etwas anhaben. Zumindest nach Aussage ihres Vaters – und der hat in Russland einiges zu melden. Er heißt nämlich Wladimir Putin und ist seit 20 Jahren Kreml-Chef.

Nur über seine Töchter Maria und die in Dresden geborene Katerina mochte er nie reden. Schon zu Kinderzeiten wurden die beiden Mädchen, die auf die deutsche Schule – zuerst in Petersburg und dann in Moskau – gingen, von der Öffentlichkeit abgeschirmt.

So wurde lediglich aus inoffiziellen Quellen bekannt, dass die jüngste Putin-Tochter sich für akrobatischen Rock ’n’ Roll begeistert und in Jugendjahren sogar an einer Weltmeisterschaft teilgenommen hat.

Ein russisches Silicon Valley

Seit 2013 ist sie jedoch vor allem als Geschäftsfrau im Forschungsbereich aktiv. Tichonowa leitet das der berühmten Moskauer Lomonossow-Universität angeschlossene "Zentrum der nationalen intellektuellen Reserve". Zudem ist sie Direktorin des Fonds "Nationale intellektuelle Entwicklung", der auf kommerzieller Ebene als "Innopraktika" zahlreiche Investitionsprojekte zusammen mit der Lomonossow-Universität realisiert.

Ziel sei die Schaffung einer Art Moskauer Silicon Valley, heißt es. Doch statt um Innovationen ging es beim mit Milliarden subventionierten Fonds zunächst einmal um die Anschaffung und den Aufbau der entsprechenden Immobilien. Das Developer-Projekt wird auf rund 1,44 Milliarden Euro taxiert.

Reich geheiratet, arm geschieden

Privat soll Tichonowa einige Jahre mit Kyrill Schamanow verheiratet gewesen sein, dem Sohn des engen Putin-Vertrauten und Bankiers (Teilhaber der Bank Rossija) Nikolai Schamanow. Die Hochzeit fand demnach 2013 statt. Kurz darauf begann der Aufstieg Kyrill Schamanows in der Forbes-Reichenliste. Durch die plötzliche Übernahme eines großen Aktienpakets am Petrochemieunternehmen Sibur galt Schamanow zwischen 2016 und 2018 als Dollar-Milliardär. Nach dem Scheitern der Ehe fiel Schamanow prompt wieder aus dem Club.

All diese Infos über Tichonowa waren bislang inoffiziell. Erst jetzt holte Putin seine Tochter prominent in die Öffentlichkeit, als er stolz verriet, dass sie gegen Corona geimpft worden sei. Darüber hinaus verriet er, woran niemand zweifelte: Es geht ihr gut. (André Ballin, 12.8.2020)