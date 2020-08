Den Talk zu sehen gibt es ab Freitag.

Die Suche nach Vakzinen gegen Sars-CoV-2 verläuft vielversprechend. Immer öfter ist von einem Durchbruch die Rede. Die EU-Kommission hält die Entwicklung eines Impfstoffes bis 2021 für möglich. In Russland prahlt Staatschef Wladimir Putin bereits damit, dass Wissenschafter in seinem Land ein wirksames Vakzin gefunden haben.

Doch auch die Nervosität ist enorm: So hieß es beim deutschen Robert Koch Institut am Mittwoch, dass schon im Herbst 2021 eine Impfung bereit sein könnte. Doch kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die entsprechende Aussage in einer veralteten Studie getätigt wurde.

Aber was ist von solchen Erfolgsmeldungen zu halten? Wie weit sind wir im Wettlauf um eine Impfung wirklich – und was wird er verändern? Löst die Impfung wirklich all unsere Corona-Probleme?

Darüber diskutiert in einer neuen Ausgabe von "STANDARD mitreden" eine hochkarätige Expertinnenrunde. Mit dabei ist die Wiener Immunologin Ursula Wiedermann-Schmidt, der Immunologe und Allergieforscher Rudolf Valenta sowie die Präsidentin des Österreichischen Verbands der Impfstoffhersteller, Renee Gallo-Daniel, die zudem beim Pharmakonzern Pfizer arbeitet.

Posten Sie Ihre Fragen

Was wollen Sie über einen möglichen Corona-Impfstoff wissen, über den Stand der Forschung und die vielversprechendsten Ansätze: Über all das wollen wir diskutieren ebenso wie über den richtigen Umgang mit Impfskeptikern. Zu sehen gibt es die Diskussion ab Freitagvormittag. Moderation: András Szigetvari.