Das Starensemble drehte die Partie gegen den Außenseiter aus Bergamo erst in der Nachspielzeit zu einem 2:1-Erfolg

Nach dem Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting war Neymar (re) sichtlich erleichtert und PSG dem Scheitern entronnen. Foto: AFP/DAVID RAMOS

Das Starensemble von Paris St. Germain bezwang das italienische Sensationsteam Atalanta Bergamo im Viertelfinale der Champions League nach einem furiosen Schlussspurt mit 2:1 (0:1) und rettete Trainer Thomas Tuchel wohl auch den Job. Im Halbfinale treffen die Franzosen auf den Sieger des zweiten Halbfinalduells zwischen RB Leipzig und Atletico Madrid (Donnerstag, 21 Uhr).

Der Goldtorschütze mit seinem Assistenten: Eric Maxim Choupo-Moting und Kylian Mbappe. Foto: AFP/ DAVID RAMOS

Marquinhos (90.) und Eric Maxim Choupo-Moting (90.+3) hielten den Pariser Traum vom Quadruple beim Finalturnier in Lissabon am Leben, Pasalic hatte den Dritten der Serie A vor der Pause in Führung gebracht (27.).

PSG hatte in Frankreich mit der Meisterschaft, dem Pokal und dem Ligapokal alle möglichen Titel abgeräumt, doch für die Startruppe zählt vor allem der Triumph in der Königsklasse. Bei einem erneuten frühzeitigen Aus und dann noch gegen den krassen Außenseiter Bergamo hätte die Trainerdebatte um den von einem Mittelfußbruch gehandicapten Tuchel richtig Fahrt aufgenommen.

Gefährlich wurden die Franzosen am Tag des 50. Vereinsjubiläums zunächst ausschließlich durch Einzelaktionen von Neymar, während sich Atalanta im Kollektiv zahlreiche gute Gelegenheiten heraus kombinierte.

Mario Pasalic ließ Bergamo lange hoffen. Foto: EPA/TIAGO PETINGA

Papu Gomez (3.) und Hans Hateboer (11.) ließen gute Chancen aus, ehe Pasalic mit einem perfekten Schlenzer die Führung gelang. Auf der Gegenseite steuerte Neymar gleich zweimal allein auf Keeper Marco Sportiello zu, verzog aber beide Male meterweit. Auch nach dem Wechsel präsentierte sich Atlanta absolut auf Augenhöhe mit dem Favoriten, Gerat Djimsiti (58.) verpasste mit einer Volleyabnahme sogar den zweiten Treffer.

Auch die Einwechslung des angeschlagenen Kylian Mbappe nach einer Stunde brachte zunächst nur wenig Besserung. Mit einem guten Abschluss aus spitzem Winkel läutete der Weltmeister die Schlussoffensive der Franzosen ein (74.), sechs Minuten später wurde er in höchster Not geblockt. Marquinhos und Choupo-Moting sorgten gegen erschöpfte Italiener spät für die Erlösung. PSG steht erstmals seit 25 Jahren wieder im Halbfinale. (sid, 12.8.2020)

Ergebnisse des Finalturniers der Fußball-Champions-League in Lissabon vom Mittwoch – Viertelfinale:

Atalanta Bergamo – Paris Saint Germain 1:2 (1:0). Estadio da Luz. Tore: Pasalic (27.) bzw. Marquinhos (90.), Choupo-Moting (93.)

Weitere Spiele:

Donnerstag (21.00 Uhr MESZ, Estadio Jose Alvalade): RB Leipzig – Atletico Madrid

Freitag (21.00, Estadio da Luz): FC Barcelona – FC Bayern München (Alaba)

Samstag (21.00 Estadio Jose Alvalade): Manchester City – Olympique Lyon