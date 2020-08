In Bayern gab es massive Verzögerungen bei Testbefunden. Ministerpräsident Markus Söder steht deshalb in der Kritik. Das Wichtigste im Überblick

Chinesische Behörden haben eigenen Angaben nach in Stichproben von importiertem Geflügelfleisch das Coronavirus nachgewiesen. (Symbolbild) Foto: imago / Westend61

Das Wichtigste in Kürze:

Chinesische Behörden haben in importiertem Hühnerfleisch aus Brasilien das Coronavirus nachgewiesen.

Wegen Pannen bei Corona-Tests in Bayern kritisiert die dortige Opposition Ministerpräsident Markus Söder (CSU) scharf. Es hatte massive Verzögerungen bei Testbefunden gegeben.

Am Brenner gibt es ab heute intensivere gesundheitspolizeiliche Kontrollen auf der Autobahn (A13) und der Brennerbundesstraße. Neuinfektionen durch Reiserückkehrer sollen so eingedämmt werden.



Coronavirus bei gefrorenem Geflügel aus Brasilien in China entdeckt

Die Gesundheitsbehörden der chinesischen Stadt Shenzhen haben nach eigenen Angaben bei einer Stichprobe importierter gefrorener Hühnerflügel aus Brasilien das Coronavirus nachgewiesen. Sämtliche Personen, die womöglich Kontakt mit potenziell kontaminiertem Fleischprodukten hatten, seien umgehend ausfindig gemacht und getestet worden. Die Tests seien alle negativ ausgefallen.

Bayerische Regierung nach Panne bei Corona-Tests in Bedrängnis

Die Panne bei der Übermittlung von Corona-Testergebnissen in Bayern bringt die Staatsregierung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in Bedrängnis. Die Opposition kritisierte den CSU-Chef heftig und verlangte Konsequenzen. Am Mittwochnachmittag hatte Landes-Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) in München bekanntgegeben, dass 44.000 Reiserückkehrer nach Tests in Bayern noch kein Ergebnis bekommen haben, darunter 900 nachweislich Infizierte. Letztere sollten bis Donnerstagmittag Informationen über ihren Befund bekommen. Grund für die Verzögerungen seien vor allem Probleme bei der händischen Übertragung von Daten und eine unerwartet hohe Nutzung des Angebots, erklärte der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Andreas Zapf.

Rund 85.000 Tests wurden nach Angaben von Huml bisher in Bayern insgesamt gemacht. Die Übertragungsprobleme beträfen aber fast ausschließlich die Tests an Raststätten und Bahnhöfen, wo insgesamt bei knapp 60.000 Menschen Rachenabstriche genommen worden seien. Wie viele von ihnen aus welchem Land ankamen und wo sie wohnen, war zunächst unklar. Zapf sprach von einer "Panne", Huml bedauerte die Verzögerungen.

Intensivere Kontrollen am Brenner ab Donnerstag

Am Brenner werden ab Donnerstag laut Land Tirol die gesundheitspolizeilichen Kontrollen zur Eindämmung des Coronavirus auf der Autobahn (A 13) und der Brennerbundesstraße intensiviert. Der Schritt wurde damit begründet, dass "teilweise bis zu 50 Prozent der registrierten Neuinfektionen in Österreich" der letzten Wochen auf "Reiserückkehrer aus Risikoländern am Balkan zurückzuführen" seien.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) berichtete, dass seit Anfang August 500.000 derartige Grenzkontrollen in Österreich durchgeführt wurden. "Alleine am Dienstag waren es 33.429 Kontrollen", sagte er.

Bei der Einreise aus Risikoregionen sei entweder ein Gesundheitszeugnis vorzuweisen oder man müsse sich in zehntägige Quarantäne begeben, hieß es seitens der Behörde. Es sei aber auch möglich, innerhalb von 48 Stunden nach der Einreise einen PCR-Test in Österreich durchzuführen – bis dahin müsse man sich aber isolieren. (APA, red, 13.8.2020)