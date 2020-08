Das Mädchen fand die ungezündete Granate beim Tauchen im Wörthersee. Foto: imago / blickwinkel

Schiefling – Die Tochter einer Urlauberin hat am Montag im Wörthersee eine Handgranate gefunden. Das gab die Polizei in der Nacht auf Donnerstag bekannt. Das Mädchen hatte in Schiefling (Bezirk Klagenfurt-Land) bei einem öffentlichen Seezugang im See getaucht und die Granate entdeckt. Sie legte den gefährlichen Fund am Waldboden ab.

Ihre 37 Jahre alte Mutter alarmierte die Polizei, eine Streife sperrte den Seezugang ab, bis ein Sprengstoffexperte eingetroffen war. Bei dem Kriegsrelikt handelte es sich um ein sogenanntes "Deutsches Ei", welches noch ungezündet war. Der Fundgegenstand wurde von den Experten sichergestellt und mitgenommen. (APA, 13.8.2020)