Hersteller EA reagiert nach wochenlanger Kritik und will mehr Auswahl und Variation bieten

Modder sorgten bislang für bessere Repräsentation bei "Sims 4". Nun will Hersteller EA selber nachbessern. Foto: Ebonix

Bei Die Sims 4 wird bei den Hautfarben nachgebessert. Schon länger steht die Lebenssimulation für mangelnde Repräsentation in der Kritik, nun soll ein Update im Herbst für mehr Auswahl sorgen. Auch bei den Frisuren will man in diesem Zusammenhang nachbessern.

Modder mit inoffizieller Lösung

Bislang konnten Spieler auf inoffizielle Lösungen zurückgreifen. Modder Ebonix sorgte etwa dafür, dass auch Menschen mit dunkler Hautfarbe mehr Repräsentation erhielten. Die "Black Lives Matter"-Proteste und eine Petition mit 85.000 Unterschriften führten nun offenbar dazu, dass EA selbst den Bedarf erkannte. (red, 13.8.2020)