Netflix dreht wieder einmal an der Preisschraube – auch in Österreich. Der Streamingdienst wird teurer, wir haben alle Infos zu den Preiserhöhungen. Österreichs Verfassungsschutz hat ferner ein Auge auf Qanon geworfen. Die Verschwörungstheoretiker tummeln sich auf Facebook, wo sie nun von Behörden ins Visier gefasst werden. Schlechte Nachrichten gibt es zuletzt für Media Markt / Saturn-Mitarbeiter. Das Unternehmen baut nämlich fast 3.500 Stellen ab. Was sonst noch in der Web- und Games-Welt passiert ist, erfahren Sie ebenso hier. Viel Vergnügen beim Lesen!

Netflix wird in Österreich teurer

Österreichs Verfassungsschutz hat ein Auge auf Qanon geworfen

Kahlschlag bei Media Markt / Saturn: 3.500 Stellen werden europaweit abgebaut

Diesen Corona-Verschwörungstheorien glaubt man in Österreich am meisten

"Troy: A Total War Saga" wird zum heutigen Release kurzzeitig verschenkt

200 statt 830 Euro: Rollen für den Mac Pro gibt es jetzt "billig"

Surface Duo: Microsofts faltbares Smartphone kostet 1.399 Dollar

Hass-im-Netz-Paket immer noch offen – aber Upskirting-Verbot fix

"Fall Guys": Spielerisches "Takeshi's Castle" ist der Überraschungshit des Sommers

"Flight Simulator": Microsoft zeigt kurz vor Release Flughäfen und Flieger in Aktion