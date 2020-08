Die Verleihung des "Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich für Kunst und Kultur" wird am 1. September im Linzer Schlossmuseum stattfinden.

Die Künstlerin Valie Export wurde im Mai 80 Jahre alt. Foto: Violetta Wakolbinger

Linz – Die gebürtige Linzerin VALIE EXPORT, eine der international bedeutendsten feministischen Künstlerinnen und Pionierin der Medien-, Film- und Performancekunst, erhält eine hohe Auszeichnung des Landes Oberösterreich. LH Thomas Stelzer (ÖVP) wird ihr das "Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich für Kunst und Kultur" am 1. September im Schlossmuseum verleihen, kündigte das Land am Donnerstag an.

Derzeit zeigt das Francisco Carolinum, vormals Landesgalerie Linz, aus Anlass des 80. Geburtstages im Mai dieses Jahres alles, was es von VALIE EXPORT hat. Es ist aber mehr als eine Sammlungsschau, mit "Collection Care" wird das Thema Restauration aufgegriffen. Denn die Zeit habe durch technische Überalterungen an den Werken Spuren hinterlassen. Die Künstlerin wurde zudem beim heurigen Prix Ars Electronica als Visionary Pioneer of Feminist Media Art ausgezeichnet – ein Preis für eine konsequente feministisch-politische Haltung und deren kongeniale (medien-)künstlerische Entsprechung. (APA, 13.8.2020)