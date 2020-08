Neue STANDARD-Veranstaltungsreihe im Vorfeld der Wien-Wahl – Erste Diskussion am Praterstern am kommenden Mittwoch

Wem gehört der Platz? Der öffentliche Raum bietet Diskussionsstoff. Vor der Wien-Wahl am 11. Oktober läd DER STANDARD zum Mitdiskutieren ein.

Nicht einmal zwei Monate sind es noch bis zur Wiener Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl. Für den STANDARD ein besonderer Grund, sich intensiv mit den Themen, die Wien bewegen, auseinanderzusetzen.

Neben der aktuellen Berichterstattung in unserem Wien-Ressort und der seit mehreren Wochen laufenden Bezirksserie 1 bis 23 veranstalten wir diesen Sommer auch Diskussionen unter dem Motto: "Wien spricht im Grätzel".



Die erste Veranstaltung findet am kommenden Mittwoch am Praterstern (Ausgang Fluc) statt. An diesem wichtigen Verkehrsknotenpunkt diskutiert Chronik-Ressortleiterin Rosa Winkler-Hermaden mit Stadtgeografin Yvonne Franz und Verkehrsplaner Ulrich Leth über die Themen Verkehr und öffentlicher Raum.

Diskutieren Sie mit!

Weniger Autos? Mehr Radfahrer? Die Emotionen gehen hoch, wenn es darum geht, den Platz auf Wiens Straßen zu organisieren. Gerade in der Corona-Krise zeigt sich, dass immer mehr Menschen auf das Fahrrad zurückgreifen. Ist dafür die notwendige Infrastruktur vorhanden? Welche Rahmenbedingungen braucht es? Aber es gibt auch andere Möglichkeiten der alternativen Mobilität: E-Bikes boomen, auch E-Autos gewinnen an Bedeutung.

Wie die Mobilität der Zukunft in der Stadt aussieht und wer welchen Platz im öffentlichen Raum erhält, soll auch unter Einbeziehung des Publikums erörtert werden.

Weitere Grätzel-Events

In den Wochen darauf folgen Grätzeldiskussionen zur Klimakrise, zu Bildung und zu Integration, jeweils an unterschiedlichen Orten in der Stadt, die noch bekanntgegeben werden. Wir freuen uns, wenn Sie an den Veranstaltungen teilnehmen und uns Inputs liefern. (red, 14.8.2020)