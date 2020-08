LG will bis September die Rundfunkgebühren bei Käufern übernehmen. Foto: reuters

Mit einer besonderen Aktion will der Fernsehhersteller LG österreichische Kunden locken: So bietet das Unternehmen bei dem Kauf eines ausgewählten Smart TVs bei einem teilnehmenden Händler an, die Rundfunkgebühren für bis zu ein Jahr – also 320 Euro – zu bezahlen. Hierfür kann die Rechnung bis Mitte September auf einer eigens eingerichteten Teilnahmewebseite eingereicht werden. Mit dabei sind etwa Media Markt oder electronic4you.

Gisfreie Fernseher im Trend

Für klassische TV-Sender sind die Zeiten aktuell nicht einfach. Streaming-Dienste boomen – umso mehr seit Beginn der Coronakrise. Gerade jüngere Seher geben ihr Geld lieber bei Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime aus, als für die Rundfunkgebühr. Und der zu entkommen hat sich in den vergangenen Jahren vereinfacht – so bieten mittlerweile Hersteller sogenannte "gisfreie" Fernseher an.

Bildschirm

Im Grund genommen handelt es sich um Bildschirme, da Rundfunksempfangsmodule nicht eingebaut sind. Ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs aus dem Jahr 2015 besagt nämlich: Der ORF darf keine Gebühr verlangen, sofern ein Gerät keine sogenannten "Rundfunktechnologien" nutzt. Die meisten Nutzer ersetzen den Fernseher aber einfach mit dem Laptop oder dem Smartphone. (red, 14.8.2020)