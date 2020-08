Muskelprotz Arnie am Strand von Venice Beach: "Arnold Schwarzenegger – Die Verkörperung des American Dream", 22.30 Uhr, Arte. Foto: Everett Collection

7.30 ALLE DA?

Kasperl & Buffi: Hallo, Gespenst In der Kasperlwohnung spukt es! Das Gespenst aus dem Tintifax-Schloss hatte keine Lust mehr, dort herumzugeistern. Es hat daher beschlossen, ab nun in der Kasperlwohnung herumzuspuken. Kasperl kann das Gespenst überzeugen, dass die Wohnung dazu viel zu klein ist, und bringt es in das Zauberschlösschen der Hexe Trudi. Bis 7.55, ORF 1

20.15 LIEBESWIRREN

Lolo – Drei ist einer zu viel (F 2016, Julie Delpy) Die alleinerziehende Mama Violette (Julie Delpy) macht Urlaub in Südfrankreich und lernt dort Jean-René (Dany Boon) kennen und lieben. Jean-René übersiedelt zu Violette nach Paris, die Beziehung läuft gut. Wäre da nicht ihr 19-jähriger Sohn Lolo (Vincent Lacoste), dem es gar nicht gefällt, seine Mama teilen zu müssen. Lolo greift zu drastischen Maßnahmen, um die beiden zu trennen. Turbulenter Spaß. Bis 22.20, Puls 4

20.15 LIEBEVOLLES CHAOS

Plötzlich Familie (Instant Family, USA 2018, Sean Anders) Pete und Ellie wollen ein Kind adoptieren. Während des Vorbereitungskurses lernen sie die 15-jährige Lizzy kennen, der sie ein neues Zuhause bieten wollen. Und weil die Teenagerin zwei kleine Geschwister hat, nehmen sie auch Juan und Lita bei sich auf. Komödie mit Mark Wahlberg und Rose Byrne. Bis 22.10, ORF 1

21.35 REPORTAGE

American Dream Stories Die Filmemacher Thomas Zeller und Christine Lechner haben sich für ihren Dokumentarfilm auf eine Zugreise quer durch die USA begeben. Persönliche Interviews mit den Zuggästen geben Einblicke in Lebensgeschichten, während die wechselnden Landschaften vor dem Zugfenster vorbeiziehen. Bis 23.20, Okto

22.20 QUEEN

Freddie Mercury – The Great Pretender Queen-Leadsänger Freddie Mercury (1946– 1991) gilt als eine der charismatischsten, facettenreichsten und faszinierendsten Figuren des britischen Rock. Er verfolgte auch außerhalb der Band eine Solokarriere. Die Doku zeigt den Menschen hinter dem Mikrofon, auf dessen Konto Hits wie Bohemian Rhapsody (1975) oder We Are the Champions (1977) gehen. Bis 23.45, ORF 3

22.30 DOKUMENTATION

Arnold Schwarzenegger – Die Verkörperung des American Dream Er bezeichnete sich selbst als den "leibhaftigen amerikanischen Traum", seine Geschichte ist eine der großen Legenden Amerikas: Doch was steckt hinter Arnold Schwarzeneggers Erfolgsgeschichte? Die Dokumentation von Jérôme Momcilovic und Camille Juza blickt blickt auf den Mythos Schwarzenegger, der als ein lebendes Denkmal viele (Alb-)Träume seiner Zeit widerspiegelt.Bis 23.20, Arte

23.15 SPIRA, AUFGEWÄRMT

Alltagsgeschichte: Holiday am Campingplatz 1990 war Elizabeth T. Spira mit einem ausgeborgten Wohnmobil in Österreich, Jugoslawien und Ungarn unterwegs, um die Sitten und Gebräuche der Camper aus nächster Nähe zu ergründen. Sie macht das mit dem ironischen Blick einer notorischen Nichtcamperin. Spannende Alltagsgeschichte aus dem Wohnwagen. Bis 23.55, ORF 3

00.05 RÜHRIG

Mr. Morgans letzte Liebe (Mr. Morgan’s Last Love, F/D/BL 2013, Sandra Nettelbeck) Der ehemalige Uni-Professor Matthew Morgan kann den Tod seiner geliebten Frau nicht überwinden, in Paris führt er ein einsames Leben. Bis er die quirlige, junge Pauline trifft, die ihn an seine Frau in jungen Jahren erinnert. Zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Freundschaft, die seine Kinder Miles und Karen misstrauisch macht. Berührender Film nach dem Roman von Françoise Dorner mit Michael Caine und Clémence Poésy. Bis 1.58, ARD