Jakob Schenk (Leonard Carow) ist nach der Rückkehr aus dem IS-Lager in Syrien schwer traumatisiert. "Macht euch keine Sorgen" thematisiert das Schicksal radikalisierter Jugendlicher – 20.15 Uhr, Arte. Foto: WDR/zeroonefilm/Michael Kotsch

19.20 ENTDECKUNG DER NÄHE

Kaminer Insider: Schweiz Wer fühlt sich abseits dieser Klischees in der Schweiz wirklich heimisch? Der Schriftsteller und Reisereporter Wladimir Kaminer beginnt seine Entdeckungsfahrt nicht in der Schweiz, sondern in seiner Wahlheimat Berlin. Die dort wohnhafte Schweizer Schauspielerin Ursina Lardi gibt ihm einen Crashkurs in den vier Landessprachen. Bis 20.15, 3sat

20.15 SOMMERNACHT

Wir spielen für Österreich – Grafenegg öffnet die Pforten Liveübertragung vom Beginn des Grafenegger Festivals. Den Abend eröffnet die Ouvertüre zu Beethovens Ballett Die Geschöpfe des Prometheus. Außerdem wird das diesjährige Auftragswerk des Festivals uraufgeführt: Ypsilon ein Gedicht für Trompete und Orchester in fünf Szenen der griechischen Dirigentin und Komponistin Konstantía Gourzí feiert Weltpremiere. Mit Rudolf Buchbinder, Harriet Krijgh, Emmanuel Tjeknavorian und Simon Höfele sowie dem Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. Bis 21.30, ORF3

20.15 GROSSE KINDER

Macht euch keine Sorgen (D 2018, Emily Atef) Der Albtraum aller Eltern wird für Stefan und Simone zur Wirklichkeit, als das LKA vor ihrer Haustür steht. Sie, selbst gläubige Christen und superkorrekte Eltern, haben ihren Sohn Jakob bei seiner Konvertierung zum Islam immer unterstützt. Jetzt soll sich der 19-jährige dem IS in Syrien angeschlossen haben. Autorin Jana Simon hat das Drehbuch mit Kathi Liers nach mehreren realen Fällen geschrieben. Sie räumen mit dem Irrtum auf, dass ein solches Schicksal immer nur "den anderen" passieren könne. Mit Leonard Carow, Ulrike C. Tscharre und Jörg Schüttauf. Bis 21.45, Arte

22.25 IMMER DER BESTE

Spider-Man (USA 2002, Sam Raimi) Kein Halloweenkostüm, sondern atemberaubende Action nach dem Kultcomic von Marvel Enterprises: Im ersten Teil der Trilogie verwandelt der Biss einer genmanipulierten Spinne Verlierer Peter Parker (Tobey Maguire) in einen Superhelden und prägt eine ganze Bubengeneration, die sich mit dem flinken und hilfsbereiten Spinnenmann total identifizieren konnten. Bis 0.20, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Teotihuacán – Das Geheimnis der Pyramide Der Film folgt einer Gruppe internationaler Wissenschafter bei der Erforschung rätselhafter Kammern unter der Palastanlage der mexikanischen Tempelstadt Teotihuacán. Die Archäologen vermuten, dass sie nach langem Suchen auf Königsgräber gestoßen sind, was einer wissenschaftlichen Sensation gleichkäme. Bis 23.20, ORF2

23.15 MAGAZIN

Aspekte on tour Themen des Kulturmagazins: Ein neuer Umgang mit dem Sterben. / Es geht uns nahe – Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit. / Palliativmedizin heute. / Was passiert in unserem Körper, wenn wir sterben? / Umgang mit dem Unvermeidlichen. Bis 0.00, ZDF

23.40 ANTIKRIEGSFILM

Good Morning, Vietnam (USA 1988, Barry Levinson) Radio-Discjockey Adrian Cronauer kommt während des Krieges nach Vietnam, um unter den Soldaten gute Laune zu verbreiten. Stattdessen parodiert er die Absurdität der Vorgänge. Ein gutwilliger, dank Robin Williams’ Wortkaskaden oftmals sehr lustiger Film. Bis 1.35, ORF1

23.50 DOKUMENTARFILM

Wim Wenders: Desperado Zum 75. Geburtstag des Filmemachers. Eric Friedler und Andreas Frege begleiteten Wenders ein Jahr lang zu aktuellen Dreharbeiten und bei Begegnungen mit Weggefährten wie der Schauspielerin Erika Pluhar, Oscar-Preisträger Francis Ford Coppola und den US-Filmstars Willem Dafoe und Andie MacDowell. Bis 1.50, ARD