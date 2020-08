Sie lieben einander, aber das schützt sie nicht vor der Krise. Das Glück von Andreas und Stefan (Philipp Hochmair, re., und Lukas Turtur) wird auf eine harte Probe gestellt. Klaus Händls’ "Kater" um 23.40 auf 3sat. Foto: ORF

9.00 MUSIK

Day of Rock ORF 3 stellt auf Feiertagsprogramm um und widmet den Tag den Musikrockern. Standesgemäß beginnt Patti Smith, live in Montreux, Johnny Cash, The Who und die Rolling Stones folgen. Zu den Eurythmics kann man um 15.45 Uhr schunkeln. Der Abend ab 19.25 Uhr steht dann ganz im Zeichen des King of Rock ’n’ Roll mit den Filmen Blaues Hawaii und König der heißen Rhythmen. Um 23.35 Uhr erzählen die Dokumentationen Rock-o-rama und Promised Land von einer Legende. Bis 2.00, ORF 3

19.20 MAGAZIN

Kulturzeit extra: Salzburg trotz(t) Corona Peter Schneeberger berichtet aus Salzburg: Interviews mit Festspielpräsidentin Helga Rabl-Stadler, der neuen Buhlschaft Caroline Peters, mit der Sängerin Asmik Grigoria, inklusive Eindrücken aus den vier Premieren. Dazu gibt es einen Ausflug in die Geschichte mit Höhen und Tiefen in hundert Jahren Salzburger Festspiele. Bis 20.15, 3sat

20.15 OPER

Elektra Die Eröffnungsoper der 100. Salzburger Festspiele. Franz Welser-Möst dirigiert die Wiener Philharmoniker, die Rolle der Elektra verkörpert Aušrine Stundyte, und die Chrysothemis singt Asmik Grigorian. Bis 22.15, 3sat

20.15 GEGENVERANSTALTUNG

Die Roland Kaiser Show: Liebe kann uns retten "Die Menge der Zuschauer spielt für mich keine Rolle, es ist immer mein Ziel, mein Publikum zu erreichen", sagt Roland Kaiser, und über diesen Satz könnte man nachdenken. Aber egal, schließlich gilt es drei Stunden (!) Wonnemusik zu schaffen. Illustre Gäste wie Maite Kelly, Jeanette Biedermann, Max Raabe und David Garrett besingen und bespielen die Liebe. Bis 23.20, ARD

22.05 DYSTOPIE

Children of Men (USA 2006, Alfonso Cuarón) 2027 steht die Menschheit vor dem Aussterben, eine schwangere illegale Einwanderin im abgeriegelten England wird zur Hoffnungsträgerin. Dystopie, von Alfonso Cuarón beunruhigend realistisch ausgemalt. Bis 23.40, ZDF neo

23.40 BEZIEHUNGSKRISE

Kater (Ö 2015, Klaus Händl) Wann zerbricht Liebe? Wenn man zu viel oder zu wenig sagt? Zu früh oder zu spät anmerkt, was stört? Andreas und Stefan leben mit ihrem Kater in einem schönen Haus mitten in den Weinbergen am Rande von Wien. Glück ist trotzdem keine Kategorie, denn ein – nach außen hin – unerklärlicher Gewaltausbruch lässt das gewohnter Miteinander wie nichts zerbröseln. Bis 1.40, 3sat

23.40 ÜBERIRDISCH

Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind, USA 1977, Steven Spielberg) Amerikanischer Mittelstand in direktem Kontakt mit außerirdischen Lebensformen. Fang das Licht! Bis 1.40, ZDF neo

23.45 LATE-NIGHT-SHOW

Inas Nacht Schauspielerin Lisa Maria Potthoff und TV-Journalist Jenke von Wilmsdorff sind dieses Mal Gäste in der Kneipe von Ina Müller. Bis 0.45, ARD