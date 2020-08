Mediennews: Trump-Parodistin Sarah Cooper bekommt Show auf Netflix, Jonathan Pryce spielt Prinz Philip in "The Crown" und RTL muss Federn lassen

In "Lovecraft Country" wird für sie auch ein idyllisches Diner schnell zur Hölle (von links): Courtney B. Vance, Jonathan Majors und Jurnee Smollett. Foto: Home Box Office, Inc.

Horrorserie "Lovecraft Country": Das Grauen lauert nebenan – Die afroamerikanische Showrunnerin Misha Green wirft einen scharfen Blick auf den Rassismus in den USA der 1950er-Jahre – und ist damit brandaktuell

Fußballgenie und Kokspartie: Diego Maradonas Absturz auf Amazon Prime – Die beeindruckende Dokumentation porträtiert einen großen Sportler und seziert die gesellschaftlichen Hintergründe seines Scheiterns

Trump-Parodistin Sarah Cooper bekommt Show auf Netflix – Komödiantin wurde durch Lippensychronisation des US-Präsidenten zum Internetstar – "Sarah Cooper: Everything's Fine" startet im September

Jonathan Pryce spielt Prinz Philip in "The Crown" – Der "Game of Thrones"-Darsteller schlüpft in den zwei finalen Staffeln in die Rolle des heute 99-jährigen Herzog von Edinburgh

RTL: 40 Prozent weniger TV-Werbeerlöse im zweiten Quartal – Umsatz und operatives Ergebnis werden deutlich unter dem Vorjahresniveau erwartet. Werbeumsatz-Rückgang sollte sich im dritten Quartal verlangsamen

Diana-Musical ist vor Broadway-Debüt auf Netflix zu sehen – Die Aufführung mit den Broadway-Darstellern Jeanna de Waal als Diana und Roe Hartrampf als Prinz Charles soll ohne Publikum gefilmt werden

Das ganz normale Verhalten der Österreicher, Elle – TV-Tipps für Donnerstag – Kaminer Inside, Re: Unser Sommer in Bulgarien, Scobel: Illusion Natur, Am Schauplatz: Gesunder Dreck, Dunja Hayali, Eco spezial, Stöckl – dazu die Radiotipps

