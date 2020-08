In dieser Galerie: 3 Bilder US-Präsident Donald Trump präsentierte am Freitag die Übereinkunft. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque Eine Maschine der staatlichen Fluglinie Etihad auf dem Flughafen Tel Aviv, 9. Juni 2020. Foto: REUTERS/Israel Airport Authority US-Außenminister Mike Pompeo mit Kronprinz Mohammed bin Zayed al-Nahyan in Abu Dhabi, September 2019. Foto: Reuters/Mandel Ngan/

Washington/Abu Dhabi – Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate werden nach Angaben von US-Präsident Donald Trump volle diplomatische Beziehungen aufnehmen. Israel werde dafür im Gegenzug bestimmte Ansprüche auf von Palästinensern bewohnte Gebiete im Westjordanland aufgeben, hieß es in einer am Donnerstag von Trump über Twitter verbreiteten Mitteilung.

Die Vereinbarung sei am Donnerstag in einem Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und VAE-Konprinz Scheich Mohammed Bin Zayed zustande gekommen, hieß es weiter.

"Ein großer Durchbruch heute", schrieb Trump auf Twitter. "Ein historisches Friedensabkommen zwischen unseren beiden guten Freunden, Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten", schrieb der US-Präsident.

Trump nannte die Aufnahme diplomatischer Beziehungen einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu mehr Sicherheit, Wohlstand und Frieden im Nahen Osten. "Jetzt, wo das Eis gebrochen ist", hoffe er, dass weitere arabische und mehrheitlich muslimische Staaten bald dem Beispiel der Emirate folgen würden, erklärte Trump am Donnerstag im Weißen Haus.

Direktflüge kommen

Delegationen aus Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten wollten in den kommenden Wochen Vereinbarungen über Themen wie Sicherheit, Investitionen, Tourismus, direkte Flugverbindungen, Technologie und eine Einrichtung von Botschaften unterzeichnen, heißt es in der gemeinsamen Erklärung. Eine Botschaft in Jerusalem wollen die Emirate vorerst nicht einrichten.

Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien

Politische Kommentatoren in Israel sahen das Abkommen nüchterner und redeten nur von einem Vertrag zur "Normalisierung der Beziehungen". Israel hat Friedensverträge mit Ägypten und Jordanien unterzeichnet, aber von einer Normalisierung der Beziehungen sind diese Länder noch weit entfernt. Zwischen Israel und den Emiraten haben sich die Beziehungen schon seit Jahren verbessert. Netanjahu besuchte die Emirate, und es bestehen "Interessenbüros" in beiden Ländern. Künftig sollen auch Botschaften ausgetauscht werden, sagte Trump. In den beiden Emiraten Abu Dhabi und Dubai leben schätzungsweise 3.000 Menschen jüdischen Glaubens.

Nach Jahrzehnten des Konflikts mit den Palästinensern ist der Staat Israel in vielen Ländern des arabischen Raums weiterhin unbeliebt oder verhasst. Vor allem die Golfmonarchien, darunter Saudi-Arabien, sehen den Iran inzwischen aber als größte Bedrohung für die Region an. Israel wird in Abu Dhabi und Riad deshalb auch als möglicher Partner beim Versuch gesehen, den Einfluss des Irans im Nahen Osten zurückzudrängen. (red, APA, 13.8.2020)