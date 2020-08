Ministerin will Konzerne mit Milliardenumsätzen, die oft nicht erreichbar sind für Opfer von Hass im Netz, an die Kandare nehmen

Karoline Edtstadler auf Schloß Leopoldskron in Salzburg. Foto: APA/BARBARA GINDL

Wien – Im Juli wollte die türkis-grüne Koalition ihr Paket gegen Hass im Netz präsentieren. Wann es soweit ist, weiß Mitte August noch niemand. Im Kurier-Interview (Paywall) erklärt Karoline Edtstadler, Bundesministerin für EU und Verfassung im Bundeskanzleramt, nun, warum es so lange dauert: Sie will gemeinsam mit Justizministerin Alma Zadić ein "gemeinsames Paket vorlegen", und das dauert eben.

Die Ministerin will, dass soziale Medien Postings, die "Drohung, Verhetzung und Rassismus" enthalten, umgehend löschen, dann sollen sich nicht näher genannte "Juristen anschauen, ob das Posting unter einen Tatbestand fällt."

Ausgenommen von den neuen Regelungen sollen jedenfalls wie von den Grünen gefordert Online-Foren von Zeitungen ab 100.000 Nutzern sein, so Edtstadler, die vorrangig "Konzerne mit Milliardenumsätzen, die oft nicht erreichbar sind für Opfer von Hass im Netz, an die Kandare" nehmen will. Vorgesehen sind Geldstrafen in der Größenordnung von etwa 50.000 Euro. (red, 13.8.2020)