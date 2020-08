[International] Israel und Emirate schließen überraschenden Deal.

[Analyse] Die Emirate wollen die Zweistaatenlösung gerettet haben.

[Panorama] Platter hält Reisewarnung für Kroatien für "diskutierenswert".

"Wien spricht im Grätzel" zum Thema Verkehr und öffentlicher Raum. Neue STANDARD-Veranstaltungsreihe im Vorfeld der Wien-Wahl – Erste Diskussion am Praterstern am kommenden Mittwoch.

[Wirtschaft] Betrug bei Commerzialbank begann schon 1992.

Interpol schreibt Wirecard-Manager Marsalek weltweit zur Fahndung aus.

[Podcast] Was passiert, wenn Präsident Trump verliert?

[Web] Edtstadler: Gesetz gegen Hass im Netz soll nicht für Zeitungsforen gelten.

[Wetter] Im ganzen Land ist es unbeständig. Im Norden und Osten sind bereits in der Früh und am Vormittag einige Regenschauer dabei und die Sonne scheint hier nur vorübergehend. Sonst ist es zunächst sonniger, bevor in der weiterhin recht labilen Luft rasch einige Schauer- und Gewitterzellen emporschießen. Bis 26 Grad.

