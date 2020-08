Straßenarbeiter in El Salvador sprayen Markierungen an einer Bushaltestelle, damit Menschen den nötigen Abstand einhalten. Foto: Reuters/JOSE CABEZAS

Das Wichtigste in Kürze:

Lateinamerika ist die am stärksten von der Pandemie betroffene Region der Welt. Sowohl in Mexiko als auch in Peru stieg die Zahl der Infizierten auf über 500.000



ist die am von der Pandemie der Welt. Sowohl in als auch in stieg die Zahl der Infizierten auf über Großbritannien ordnete Quarantäne für Reisende aus Frankreich an. Paris "bedauert" die Entscheidung und kündigte wechselseitige Maßnahmen an.



ordnete für Reisende aus an. Paris "bedauert" die Entscheidung und kündigte wechselseitige Maßnahmen an. Ein möglicher Impfstoff gegen das Virus wird nach Einschätzung der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (NIH) nicht vor November oder Dezember zugelassen.

gegen das Virus wird nach Einschätzung der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (NIH) oder Dezember zugelassen. Joe Biden fordert eine landesweite Maskenpflicht .



fordert eine landesweite . Sean Penn will mit weiteren Hollywood-Stars den Film "Ich glaub' ich steh' im Wald" nachspielen und damit Geld für Corona-Spendenaktion sammeln.

Mehr als 500.000 Infektionen in Peru und Mexiko

In Mexiko und Peru hat die Zahl der verzeichneten Infektionen mit dem Coronavirus die Schwelle von jeweils einer halben Million Fälle überschritten. In Mexiko stieg die Gesamtzahl auf 505.293, wie das Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte. In Peru waren es laut Behördenangaben 507.996 Infizierte.



Mexiko und Peru sind nach Brasilien die am härtesten von der Pandemie betroffenen Länder in Lateinamerika. Das gilt sowohl für die Infektions- als auch die Totenzahlen. In Mexiko wurden laut Gesundheitsministerium bis Donnerstag 55.293 an den Folgen der Infektion verstorbene Menschen gezählt, in Peru waren es nach Angaben des Vizeministers 25.648.

US-Behörde: Kein Impfstoff vor November

Ein möglicher Impfstoff gegen das Virus wird nach Einschätzung der Nationalen Gesundheitsinstitute der USA (NIH) nicht vor November oder Dezember zugelassen. Die Covid-19-Impfstoffkandidaten aus dem von der US-Regierung gestützten beschleunigten Entwicklungsprogramm "Operation Warp Speed" dürften davor keine Genehmigung erhalten, sagte der zuständige Leiter Francis Collins. Grund sei, dass noch Zeit für die großangelegte klinische Erprobung mit tausenden Testpersonen benötigt werde.

Biden fordert landesweite Maskenpflicht

Der designierte Präsidentschaftskandidat der US-Demokraten, Joe Biden, spricht sich für eine landesweite Maskenpflicht aus. "Jeder einzelne Amerikaner sollte in den nächsten drei Monaten eine Maske tragen, wenn er sich im Freien aufhält." Biden fordert die Gouverneure der einzelnen Bundesstaaten dazu auf, eine entsprechende Anordnung zu erlassen.

Großbritannien ordnete Quarantäne für Reisende aus Frankreich



Wegen stark steigender Corona-Fallzahlen müssen aus Frankreich und den Niederlanden eintreffende Reisende in Großbritannien ab Samstag wieder in Quarantäne. Ankommende aus beiden Ländern sowie aus Monaco, Malta, den Turks- und Caicosinseln und Aruba müssten sich nach ihrer Ankunft im Vereinigten Königreich "für zwei Wochen selbst isolieren", wie Verkehrsminister Grant Shapps mitteilte. Frankreichs Regierung "bedauerte" die Entscheidung und kündigte "reziproke" Maßnahmen an. Die britische Regierung hatte Ende Juni bereits Spanien von der Liste jener Länder gestrichen, aus denen eine Einreise ohne Quarantäne möglich ist.

Sean Penn plant Promi-Spendenaktion

Oscar-Preisträger Sean Penn hat Kollegen wie Jennifer Aniston, Julia Roberts, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf und Morgan Freeman für eine Corona-Spendenaktion gewonnen. Mithilfe der Kultkomödie "Ich glaub' ich steh' im Wald", wollen die Stars Geld für die von Penn mitbegründete Hilfsorganisation Core sammeln, die in den USA Coronavirus-Tests durchführt.

Nach Mitteilung am Donnerstag wollen sich die Promis am 20. August unter Leitung von Komiker Dane Cook virtuell für eine Lesung treffen, in der sie die Rollen aus der Teenie-Komödie, in der Penn 1982 den Highschool-Surfers Jeff Spicoli spielte, nachspielen. (APA, red, 14.8.2020)