In dieser Galerie: 2 Bilder Vor den Gefängnissen nahmen Angehörige die Freigelassenen in Empfang Foto: AP Seit Tagen kommt es in Minsk zu schweren Zusammenstößen zwischen der Polizei und Demonstranten. Die Freilassung war das erste Einlenken der Regierung Lukaschenko. Foto: EPA/SERGEY DOLZHENKO

Minsk – Nach Tausenden Festnahmen bei den Protesten gegen Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus (Belarus) haben die Behörden überraschend mit der Freilassung vieler Gefangener begonnen. Für Freitag kündigte der stellvertretende Innenminister Alexander Barsukow vor Journalisten in Minsk die Freilassung aller Demonstranten, die diese Woche bei Protesten festgenommen wurden. Die Rede war dabei von mehr als 1.000 Gefangenen. Es handle sich um Menschen, die am Rande nicht genehmigter Proteste ohne Grund festgenommen worden seien, hieß es.

Am Freitagmorgen haben bereits neue Proteste gegen Gewalt und Willkür begonnen. Hunderte Ärzte und Frauen bildeten in der Hauptstadt Minsk Menschenketten, um gegen das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen friedliche Kundgebungen zu demonstrieren.

Misshandlungen im Gefängnis

Nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnishaben viele Menschen in dem von blutigen Protesten erschütterten Land von schwersten Misshandlungen berichtet. In Videos schilderten Frauen und Männer, dass sie kaum Nahrung bekommen hätten und in engsten Zellen stehend zusammengepfercht worden seien. Viele Bürger zeigten – nur in Unterwäsche bekleidet – ihre mit Platzwunden und großen blauen Flecken von Schlägen übersäten Körper. Mehrere Entlassene mussten sofort ins Krankenhaus gebracht werden, wie Medien in Minsk berichteten.

Innenminister bat um Entschludigung

Frauen schilderten nach der Freilassung aus dem Gefängnis auf der Okrestin-Straße in Minsk unter Tränen, dass sie geschlagen worden seien. In Zellen mit vier Betten seien 35 Frauen gewesen, sagte eine Freigelassene dem Portal tut.by. "Sie haben mit schrecklicher Brutalität zugeschlagen", sagte sie. "Überall war viel Blut."

Der belarussische Innenminister Juri Karajew bat um Entschuldigung, dass bei den Protesten gegen Fälschung der Ergebnisse der Präsidentenwahl vom Sonntag auch viele Unbeteiligte festgenommen worden seien. So etwas passiere, meinte er.

Schallenberg will mit Sanktionen drohen

Insgesamt wurden rund 7.000 Menschen festgenommen. Es war das erste Mal seit Tagen, dass der Machtapparat unter Lukaschenko, der als letzter "Diktator Europas" gilt, einlenkte. Tausende hatten auch am Donnerstag seinen Rücktritt gefordert. Am Freitag wollen Außenminister der Europäischen Union über die Lage in Belarus beraten. Im Raum stehen mögliche Sanktionen gegen die autoritäre Führung in Minsk.

ORF

Der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) will einmal mit Sanktionen drohen, wenn nötig auch gegen Einzelpersonen. "Die Stimme der EU wird in Belarus gehört, deshalb werden wir gewisse Maßnahmen fordern. Unter anderem ein sofortiges Ende der Gewalt, Freilassung der willkürlich Inhaftierten und eine Aufhebung der Internet-Blockade", sagt Schallenberg im Ö1-Morgenjournal. Die Wahl sei eine Farce gewesen, man müsse jedoch versuchen, einen innerstaatlichen Dialog in Belarus einzuleiten. Man wolle Belarus an der Seite der EU halten und nicht in Richtung Russland drängen.

Freude vor Gefängnissen

Vor dem Gefängnis Okrestina in der Hauptstadt Minsk nahmen Familien und Freunde zutiefst erleichtert bereits ihre Angehörigen in Empfang. Es gab große Freude und Tränen, wie in oppositionsnahen Kanälen des Nachrichtendienstes Telegram in der Nacht auf Freitag zu sehen war.

Belarus hatte am Donnerstag ein Land in Aufruhr gesehen. Es waren die größten Proteste landesweit seit der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl vom Sonntag. Lukaschenko hatte sich zum sechsten Mal in Folge als Sieger ausrufen lassen. Es gibt viele Beweise für Fälschungen. Die Forderungen von Lukaschenkos Gegnern reichen von Neuauszählung der Stimmen über eine Anerkennung des Wahlsieges seiner Gegnerin Swetlana Tichanowskaja bis hin zu einem Rücktritt des Präsidenten und Neuwahlen. (APA, 14.8.2020)